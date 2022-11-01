TEKNOLOJİ
01 Kasım 2022 - 15:32

Toyota Corolla Cross Hybrid 2022 görücüye çıktı! Özellikleri ve Türkiye'ye özel lansman indirimli fiyatı!

2022 model Toyota Corolla Cross Hybrid Türkiye'de satışa çıktı. Donanım özellikleriyle dikkat çeken otomobil, lansmana özel indirimli fiyatıyla alıcılarını bekliyor.

TEKNOLOJİ
01 Kasım 2022 - 15:32
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Toyota Corolla Cross Hybrid 2022 görücüye çıktı! Özellikleri ve Türkiye'ye özel lansman indirimli fiyatı!


Otomobil tutkunlarının bir süredir beklediği Toyota Corolla Cross nihayet Türkiye’ye geldi. ülkemizde satışa çıkarılan araç için lansman fiyatı açıklanırken özellikleri ve iç-dış görüntüsü de paylaşıldı. İşte yeni Toyota Corolla Cross…

Toyota Corolla Cross yeni yüzüyle Türkiye’de!

Otomobil üreticileri SUV modelde yeni araçlar ortaya koymaya devam ediyor. Daha önce Yaris Cross’un tanıtımı ülkemizde yapılmıştı. Şimdi ise Toyota Corolla Cross için bir süredir devam eden bekleyiş sona erdi. Türkiye’de satışa sunulan Toyota Corolla Cross Hybrid modelinin fiyatı lansmana özel indirimli olarak sunuluyır.



2022 model Toyota Corolla Cross Hybrid Türkiye’de 900 bin TL’den başlayan fiyatlarla satılacak. Ancak lansmana özel fiyat 835 bin liraya düşürüldü.

corolla

2022 Toyota Corolla Cross Hybrid özellikleri neler?

Türkiye’de satışa çıkarılan 2022 Toyota Corolla Cross Hybrid, Flame, Flame X-Pack, Passion ve Passion X-Pack olarak dört donanım seviyesiyle karşımıza çıkıyor. Corolla Cross modelinde daha fazla güç vadeden 5. nesil hibrit teknolojisi, Toyota Safety Sense 3 güvenlik paketi, Toyota T-Mate, yüksek çözünürlüklü 10.5 inç Toyota Touch multimedya ekranı ve 12.3 inç dijital gösterge paneli yer alıyor. Araçta ayrıca kablosuz CarPlay ve kablosuz cep telefonu şarj ünitesi gibi teknoloji yakından takip eden özellikler de bulunuyor.

corolla

Toyota’nın daha önceki modelleri içinde ilk kez bu modelinde 12.3 inçlik dijital gösterge paneli kullanılıyor. Sürücülerin görüş açılarını etkilemeden rahatça okuyabilmesini sağlayan bir tasarım bulunuyor. Teknik özelliklerine bakıldığında 4460 mm uzunluğa, 1825 mm genişliğe, 1620 mm yüksekliğe ve 2640 aks mesafesine sahip olan bu araçta geniş bagaj hacmi, panoramik cam tavanı ile ferah bir kullanım imkanı sunuyor.

Toyota Corolla Cross Hybrid’in 525 litrelik bagajı, katlanabilen arka koltuklar sayesinde 1821 litreye kadar artabiliyor. Elektrik motoru ve benzinli motoru bir arada sunan 1.8 litre hibrit sistem, 140 HP güç ve 185 Nm tork üretiyor. Önden çekişli model, 170 km/s hıza kadar çıkabiliyor ve 0-100 km/s hızlanmasını 10 saniyede tamamlıyor. Gelin şimdi Toyota Corolla Cross Hybrid modelinin fiyatlarını inceleyelim…

corolla

2022 Toyota Corolla Cross Hybrid fiyat listesi şu şekilde:

Flame

Fiyat: 900.000 TL

Lansman fiyatı: 835.000 TL

Flame X-Pack

Fiyat: 930.000 TL

Lansman fiyatı: 865.000 TL

Passion

Fiyat: 997.000 TL

Lasman fiyatı: 927.000 TL

Passion X-Pack

Fiyat: 1.070.000 TL

Lansman fiyatı: 995.000 TL

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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