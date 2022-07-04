Yönetmen koltuğunda Semih Bağcı'nın oturduğu NTC Medya imzalı gençlik dizisi, Fox TV ekranlarında yayın hayatına başladı. Bu akşam ilk bölümüyle izleyicilerle buluşan Tozlu Yaka dizisi ile ilgili meraklı sorularda peş peşe yerini aldı. Bu soruların en başında ise dizinin nerede çekildiği ve Özel Yazıoğlu Koleji'nin nerede yer aldığı oldu.
Dizi
04 Temmuz 2022 - 20:00
Güncelleme: 04 Temmuz 2022 - 21:45
Tozlu Yaka dizisi nerede çekiliyor? Tozlu yaka dizisinin çekildiği okul ve mahalle neresi?
Fox TV'nin merakla beklenen dizisi Tozlu Yaka, ekranlarda yerini alırken dizinin çekildiği yer ise izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Tozlu Yaka dizisi nerede çekiliyor? Tozlu yaka dizisinin çekildiği okul ve mahalle neresi? Tozlu Yaka dizisi nerede çekiliyor? Özel Yağızoğlu Koleji nerede? İşte, dizinin çekimlerine ilişkin tüm detaylar..
Dizi
04 Temmuz 2022 - 20:00
Güncelleme: 04 Temmuz 2022 - 21:45