Dizi
04 Temmuz 2022 - 20:00
Güncelleme: 04 Temmuz 2022 - 21:45

Tozlu Yaka dizisi nerede çekiliyor? Tozlu yaka dizisinin çekildiği okul ve mahalle neresi?

Fox TV'nin merakla beklenen dizisi Tozlu Yaka, ekranlarda yerini alırken dizinin çekildiği yer ise izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Tozlu Yaka dizisi nerede çekiliyor? Tozlu yaka dizisinin çekildiği okul ve mahalle neresi? Tozlu Yaka dizisi nerede çekiliyor? Özel Yağızoğlu Koleji nerede? İşte, dizinin çekimlerine ilişkin tüm detaylar..

Dizi
04 Temmuz 2022 - 20:00
Güncelleme: 04 Temmuz 2022 - 21:45
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Tozlu Yaka dizisi nerede çekiliyor? Tozlu yaka dizisinin çekildiği okul ve mahalle neresi?
Yönetmen koltuğunda Semih Bağcı'nın oturduğu NTC Medya imzalı gençlik dizisi, Fox TV ekranlarında yayın hayatına başladı. Bu akşam ilk bölümüyle izleyicilerle buluşan Tozlu Yaka dizisi ile ilgili meraklı sorularda peş peşe yerini aldı. Bu soruların en başında ise dizinin nerede çekildiği ve Özel Yazıoğlu Koleji'nin nerede yer aldığı oldu.

Tozlu Yaka dizisi nerede çekiliyor

Tozlu Yaka dizisi nerede çekiliyor?

Tozlu Yaka isimli gençlik dizisi, bu akşam Fox TV ekranlarında yerini aldı. İlk bölümüyle seyircilerin karşısına çıkan dizinin yaz dönemine damga vuracağı anlaşıldı.

Dizinin konusu ve oyuncu kadrosunun yanı sıra en çok merak edilen yer ise dizinin nerede çekildiği oldu. Yapım şirketinden elde edilen bilgilere göre,Tozlu Yaka dizisinin çekimlerin yapıldığı okul İstanbul Özel Küçük Prens Lisesi.

İstanbul Özel Küçük Prens Lisesi, aslında Fransız Saint-Joseph Lisesi Eğitim Vakfına ait okullardan bir tanesidir. Okulun lokasyonu Sancaktepe'de Abdurrahman Gazi Mahallesi'ndedir. Ravza Caddesi üzerinde No:2 olarak adrese kayıtlı olan İstanbul Özel Küçük Prens Lisesi, okulların kapanması ile birlikte Tozlu Yaka isimli dizisinin çekimlerinin yapılması için yapım şirketine geçici olarak verilmiştir.

Dizide Özel Yağızoğlu Koleji olarak ifade edilmesinin gerçek sebebi ise sete çok fazla ziyaretçinin gelmesinde korkulmasıdır. 

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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