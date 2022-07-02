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MEDYA
02 Temmuz 2022 - 02:42

Tozlu Yaka Özel Yağızoğlu Koleji nerede?

Yaz dönemine geçiş ile birlikte yeni dizilerine start veren Fox TV, bu akşam izleyicilerini merakla bekledikleri Tozlu Yaka isimli diziyle buluşturdu. Dizinin konusu ve oyuncu kadrosuyla birlikte dizide yer alan Tozlu Yaka Özel Yağızoğlu Koleji'nin nerede olduğu da merak edildi.

MEDYA
02 Temmuz 2022 - 02:42
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Tozlu Yaka Özel Yağızoğlu Koleji nerede?


NTC Medya imzasını taşıyan ve yönetmenliğini Semih Bağcı'nın yaptığı yaz döneminin gençlik dizisi Tozlu Yaka, bu akşam Fox TV ekranlarında yayın hayatına başladı. Dizinin güçlü bir oyuncu kadrosu var. İzleyiciler tarafından bir süredir merak içinde beklenen dizinin yaza damga vurması bekleniyor.

Diziseverler Tozlu Yaka'nın hangi ilçede çekildiğini merak ederken aynı zamanda çekimleri yapılan Özel Yağızoğlu Koleji'nin de nerede olduğunu araştırıyorlar. İşte, dizinin çekimleri hakkında detaylı bilgiler..



Tozlu Yaka Özel Yağızoğlu Koleji nerede

Tozlu Yaka Özel Yağızoğlu Koleji nerede?

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde çekimleri devam eden Tozlu Yaka isimli dizide yer alan okul aslında ilçeye bağlı Abdurrahman Gazi Mahallesinde eğitim veren İstanbul Özel Küçük Prens Lisesi'dir. Fransız Saint-Joseph Lisesi Eğitim Vakfı'na ait olan lise 17 Haziran tarihinde okulların kapanması ile birlikte yapım şirketinin dizi çekmeleri için izin verilmiştir.

Okulun kaydı Ravza Caddesi No:2 olduğu öğrenilirken dizide okulun adının Özel Yağızoğlu Koleji olarak değiştirilmesinin nedeni olarak dizi çekimleri sırasında fazla ziyaretçinin olmaması olduğu öğrenildi. Gerçekte Özel Yağızoğlu Koleji adında bir okul bulunmuyor.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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