NTC Medya imzasını taşıyan ve yönetmenliğini Semih Bağcı'nın yaptığı yaz döneminin gençlik dizisi Tozlu Yaka, bu akşam Fox TV ekranlarında yayın hayatına başladı. Dizinin güçlü bir oyuncu kadrosu var. İzleyiciler tarafından bir süredir merak içinde beklenen dizinin yaza damga vurması bekleniyor. Diziseverler Tozlu Yaka'nın hangi ilçede çekildiğini merak ederken aynı zamanda çekimleri yapılan Özel Yağızoğlu Koleji'nin de nerede olduğunu araştırıyorlar. İşte, dizinin çekimleri hakkında detaylı bilgiler..
MEDYA
02 Temmuz 2022 - 02:42
Tozlu Yaka Özel Yağızoğlu Koleji nerede?
Yaz dönemine geçiş ile birlikte yeni dizilerine start veren Fox TV, bu akşam izleyicilerini merakla bekledikleri Tozlu Yaka isimli diziyle buluşturdu. Dizinin konusu ve oyuncu kadrosuyla birlikte dizide yer alan Tozlu Yaka Özel Yağızoğlu Koleji'nin nerede olduğu da merak edildi.
MEDYA
02 Temmuz 2022 - 02:42