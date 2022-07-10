Dizi
10 Temmuz 2022 - 12:11

Tozlu Yaka yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak? 11 Temmuz Tozluyaka neden yok, neden yayınlanmıyor?

FOX TV ekranlarında seyirciyle buluşan Tozlu Yaka dizisinin yeni bölümünün yayınlanmayacak olması seyircinin dikkatini çekti. Peki Tozlu Yaka dizisi 11 Temmuz günü yayınlanmıyor mu? Tozlu Yaka dizisi neden yok? Tüm detaylar haberimizde.

Dizi
10 Temmuz 2022 - 12:11
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Tozlu Yaka yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak? 11 Temmuz Tozluyaka neden yok, neden yayınlanmıyor?
Yönetmenliğini Semih Bağcı'nın yapımcılığını ise NTC Medya'nın üstlendiği Tozlu Yaka dizisinin 11 Temmuz günü yayınlanacak 3. bölümü ile ilgili yeni bir bilgi olmaması seyircilerin dizinin neden yayınlanmayacağını araştırmasına sebep oldu. Peki Tozlu Yaka Dizisi neden yayınlanmıyor? Tozlu Yaka dizisi ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Tozlu Yaka dizisi 11 Temmuz günü neden yok

Tozlu Yaka dizisi 11 Temmuz günü Kurban Bayramı'na denk geliyor olması sebebiyle ekranlarda olmayacak. Kurban Bayramı 9 Temmuz günü başlayıp 12 Temmuz günü sona eriyor. Bu sebeple televizyon ekranlarında yayınlanan diziler de akışlarına bayram haftalarında ara veriyor.

Tozlu Yaka Dizisi Yeni Bölümü

Tozlu Yaka dizisi 3. bölüm

Tozlu Yaka dizisinin 3. bölümü 11 Temmuz günü bayram sebebiyle ekranlarda seyirciyle buluşmayacak. Dizinin yeni bölümünün 18 Temmuz Pazartesi günü FOX TV ekranlarında seyircisiyle buluşması planlanıyor.

Tozlu Yaka 11 Temmuz

Tozlu Yaka dizisinin 11 Temmuz günü yeni bölümü yayınlanmıyor bu sebeple aynı gün dizinin 2. bölümünün tekrarının akışta insanlarla paylaşılacağı duyuruldu. 

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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