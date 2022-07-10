Yönetmenliğini Semih Bağcı'nın yapımcılığını ise NTC Medya'nın üstlendiği Tozlu Yaka dizisinin 11 Temmuz günü yayınlanacak 3. bölümü ile ilgili yeni bir bilgi olmaması seyircilerin dizinin neden yayınlanmayacağını araştırmasına sebep oldu. Peki Tozlu Yaka Dizisi neden yayınlanmıyor? Tozlu Yaka dizisi ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
Dizi
10 Temmuz 2022 - 12:11
Tozlu Yaka yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak? 11 Temmuz Tozluyaka neden yok, neden yayınlanmıyor?
FOX TV ekranlarında seyirciyle buluşan Tozlu Yaka dizisinin yeni bölümünün yayınlanmayacak olması seyircinin dikkatini çekti. Peki Tozlu Yaka dizisi 11 Temmuz günü yayınlanmıyor mu? Tozlu Yaka dizisi neden yok? Tüm detaylar haberimizde.
Dizi
10 Temmuz 2022 - 12:11