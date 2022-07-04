Tozluyaka dizisi ne kadar sürecek, kaç bölüm yayınlanacak? Tozlu Yaka dizisi ne zaman final yapacak?

Tozluyaka dizisi fragmanı ile oldukça dikkat çekmişti. Şimdi ekranlarda olan dizi izleyicilerin araştırma konusu oldu. İlk bölümü ile ekranlarda yer alan dizi için dizinin final yapıp yapmayacağı merak konusu oldu. Bizde sorularınızın cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Tozluyaka dizisi kaç bölüm sürecek? Başrollerinde Kaan Miraç Sezen, Can Bartu Aslan, Serra Pirinç, Ulvi Kahyaoğlu, Ecem Çalhan, Çağla Şimşek, Tayanç Ayaydın, Emre Kınay ve Dolunay Soysert yer alıyor. Fox da yayınlanan dizi reytinglerde üst sıralarda yer aldı. İzleyenler yaz dizisi olmasına oldukça üzüldü. Çünkü yaz dizileri kısa süren diziler oluyor. Dizinin beğenilmesi de kış sezonunda da devam etmesi izleyiciler tarafından istenildi. Şimdilik 12 bölüm çekilen dizi reytinglerin böyle devam etmesi durumunda birçok bölüm çekilebilir. Tozluyaka dizisi ne zaman final olacak? Fragmanı ile seyirciyi kendine bağlayan Tozluyaka dizisi ilk bölümü ile ekranlara gelerek izleyicinin dikkatini çekti ve dizi izleyenler tarafından çok beğenildi. Dizi için 12 bölüm sözleşme yapılırken reytinglerin yüksek olması durumunda dizinin uzatılmasına karar verdi. Sevilen dizi için internetten yapılan araştırmalar arasında en çok dizinin ne zaman final yapacağı sorusu oldu. Yaz dizisi olarak ekranlara gelen Tozluyaka dizisi bu şekilde devam ederse 2023 Mayıs ayına kadar uzatılabilmesi mümkün. Tozluyaka dizisi yeni sezon olacak mı devam edecek mi? İlk bölümü yayınlanan dizi için yorumlar oldukça güzel. Bu tür gençlik dizileri küçüklere büyüklere hitap ediyor. Böyle olunca da reytingler tavan yapıyor. Buda dizinin gidişatını olumlu yönde etkiliyor. Dizi böyle reytinglerle devam ederse 2023 de de FOX TV ekranlarında yer almaya devam eder.