Tozluyaka uyarlama mı, hangi dizi ve filmden uyarlamadır? Tozluyaka konusu ve oyuncuları

Tozluyaka uyarlama bir dizi mi?

Tozluyaka dizisinin konusu

Tozluyaka oyuncu kadrosu

27 Haziran Çarşamba günü FOX Tv kanalında yeni bir dizi seyirci önüne çıktı. Dizinin oyuncuları Emre Kınay, Tayanç Ayaydın ve Dolunay Soysert gibi ünlü oyuncular oynamaktadır. Dizi ilk bölümü ile beğenilirken akıllara dizinin uyarlama dizi olup olmadığı merak edilmekte ve araştırılmaktadır.Dizinin senaryosunu Yekta Torun kaleme almıştır. Dizi daha ilk bölümü ile izleyicilerden tam not aldı. Fakat dizinin uyarlama bir dizi olup olmadığı hakkında henüz net bilgi bulunmamaktadır.Ali ve arkadaşlarının hayatı bir gecede ansızın değişir. Sırlar ve şüphelerle dolu gecede ellerinde kanıt bulunmamaktadır. Adaletin kendilerine sağlanmayacağı bildiklerinde bir mucize olur. Hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Gerçeği ortaya çıkarmak için yeni hayatlarına başlarlar. Cesaretleri arttıkça o sır gecenin kapıları yavaş yavaş açılacaktır. Anahtarı bulmak ise hiç zor olmayacaktır.-Dolunay Soysert -Tayanç Ayaydın -Emre Kınay -Nur Yazar -Nebil Sayın -Kadim Yaşar -Kaan Mirac Sezen -Ecem Çalhan -Ulvi Kahyaoğlu -Serra Pirinç -Çağla Şimşek -Can Bartu Aslan -Durukan Çelikkaya -Oğulcan Arman Uslu -Duygu Özşen -Özgür Foster -Ahmet Haktan Zavlak