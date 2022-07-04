Dizi
04 Temmuz 2022 - 23:16

Tozluyaka uyarlama mı, hangi dizi ve filmden uyarlamadır? Tozluyaka konusu ve oyuncuları

FOX Tv' de ilk bölümü ile ekranlara gelen 'Tozluyaka' dizisinin uyarlama olup olunmadığı araştırılıyor. Dizi birinci bölümü ile takdirleri toplarken konusu da oldukça ilgi çekici. Tozluyaka dizisi uyarlama dizi mi? Detaylar burada.

Dizi
04 Temmuz 2022 - 23:16
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Tozluyaka uyarlama mı, hangi dizi ve filmden uyarlamadır? Tozluyaka konusu ve oyuncuları
27 Haziran Çarşamba günü FOX Tv kanalında yeni bir dizi seyirci önüne çıktı. Dizinin oyuncuları Emre Kınay, Tayanç Ayaydın ve Dolunay Soysert gibi ünlü  oyuncular oynamaktadır. Dizi ilk bölümü ile beğenilirken akıllara dizinin uyarlama dizi olup olmadığı merak edilmekte ve araştırılmaktadır.

Tozluyaka uyarlama bir dizi mi?

Dizinin senaryosunu Yekta Torun kaleme almıştır. Dizi daha ilk bölümü ile izleyicilerden tam not aldı. Fakat dizinin uyarlama bir dizi olup olmadığı hakkında henüz net  bilgi bulunmamaktadır.

tozluyaka

Tozluyaka dizisinin konusu 

Ali ve arkadaşlarının hayatı bir gecede ansızın değişir. Sırlar ve şüphelerle dolu gecede ellerinde kanıt bulunmamaktadır. Adaletin kendilerine sağlanmayacağı bildiklerinde bir mucize olur. Hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Gerçeği ortaya çıkarmak için yeni hayatlarına başlarlar. Cesaretleri arttıkça o sır gecenin kapıları yavaş yavaş açılacaktır. Anahtarı bulmak ise hiç zor olmayacaktır.

Tozluyaka oyuncu kadrosu

-Dolunay Soysert

-Tayanç Ayaydın

-Emre Kınay

-Nur Yazar

-Nebil Sayın

-Kadim Yaşar

-Kaan Mirac Sezen

-Ecem Çalhan

-Ulvi Kahyaoğlu

-Serra Pirinç

-Çağla Şimşek

-Can Bartu Aslan

-Durukan Çelikkaya

-Oğulcan Arman Uslu

-Duygu Özşen

-Özgür Foster

-Ahmet Haktan Zavlak

EDİTOR
Ceren KOZAN
Ceren KOZAN
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