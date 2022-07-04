27 Haziran Çarşamba günü FOX Tv kanalında yeni bir dizi seyirci önüne çıktı. Dizinin oyuncuları Emre Kınay, Tayanç Ayaydın ve Dolunay Soysert gibi ünlü oyuncular oynamaktadır. Dizi ilk bölümü ile beğenilirken akıllara dizinin uyarlama dizi olup olmadığı merak edilmekte ve araştırılmaktadır.
Dizi
04 Temmuz 2022 - 23:16
Tozluyaka uyarlama mı, hangi dizi ve filmden uyarlamadır? Tozluyaka konusu ve oyuncuları
FOX Tv' de ilk bölümü ile ekranlara gelen 'Tozluyaka' dizisinin uyarlama olup olunmadığı araştırılıyor. Dizi birinci bölümü ile takdirleri toplarken konusu da oldukça ilgi çekici. Tozluyaka dizisi uyarlama dizi mi? Detaylar burada.
Dizi
04 Temmuz 2022 - 23:16