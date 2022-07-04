Tozluyaka dizisinde yer alan Vefa karakterinin ilk bölümden bir cenaze sahnesinde yer alması fakat afişte de bulunması üzerine Vefa'nın ölüp ölmediğine dair bir çok teori ortaya atıldı. Peki Vefa öldü mü yoksa dizide devam mı edecek, işte cevabı...
Dizi
04 Temmuz 2022 - 23:16
Tozluyaka Vefa öldü mü, diziden ayrıldı mı? Durukan Çelikkaya Tozluyaka'dan ayrıdı mı?
FOX Tv'de ekranlara yeni merhaba diyen ve bir çok dizi severin beğenip ilgiyle takip ettiği Tozluyaka dizisinde Vefa'nın ölüp ölmediği konusu tartışmalara yol açtı. İşte detaylar...
Dizi
04 Temmuz 2022 - 23:16