Dizi
04 Temmuz 2022 - 23:16

Tozluyaka Vefa öldü mü, diziden ayrıldı mı? Durukan Çelikkaya Tozluyaka'dan ayrıdı mı?

FOX Tv'de ekranlara yeni merhaba diyen ve bir çok dizi severin beğenip ilgiyle takip ettiği Tozluyaka dizisinde Vefa'nın ölüp ölmediği konusu tartışmalara yol açtı. İşte detaylar...

Dizi
04 Temmuz 2022 - 23:16
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Tozluyaka Vefa öldü mü, diziden ayrıldı mı? Durukan Çelikkaya Tozluyaka'dan ayrıdı mı?
Tozluyaka dizisinde yer alan Vefa karakterinin ilk bölümden bir cenaze sahnesinde yer alması fakat afişte de bulunması üzerine Vefa'nın ölüp ölmediğine dair bir çok teori ortaya atıldı. Peki Vefa öldü mü yoksa dizide devam mı edecek, işte cevabı...

Tozluyaka dizisinde yer alan Vefa öldü mü?

Durukan Çelikkaya’nın canlandırdığı karakter daha ilk bölüm yayınlamış olsa da izleyiciler tarafından büyük bir beğeni toplamıştı. İzleyiciler Vefa'nın uzun bir süre dizide yer alacağını düşünüyorlardı. Daha sonra yaşanan cenaze merasimi ve afiş olayı sonrası kafalar iyice karıştı. Bir çok izleyici Vefa'nın ölmediğini düşünüyor fakat Vefa yardımına koşan arkadaşlarının çabalarına rağmen kurtarılamadı ve öldü. Dizide renkli bir karakter olan Vefa Akın'ın sadece babası hayattaydı ve arkadaşları onun hayatından büyük bir rol oynamaktaydı. Arkadaşları bu ani ölüm sonrası katilin peşine düşüp olayı araştırmaya başladılar.

EDİTOR
Kadir Buğra Demir
Kadir Buğra Demir
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