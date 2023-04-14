GÜNDEM
14 Nisan 2023 - 16:23

TPAO tarih verdi! Karadeniz gazı Mayıs ayında evlere entegre edilecek..

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'deki doğalgaz hakkında önemli bir bilgi verdi. Erdoğan açıklamasında gazın sisteme entegre edilmesi için 20 Nisan tarihini işaret ederken TPAO'nun genel müdürü Melih Han Bilgin ise Karadeniz Gazı için "Mayıs ayı başında sisteme tam gaz verilmeye başlanacak" diye konuştu.

GÜNDEM
14 Nisan 2023 - 16:23
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TPAO tarih verdi! Karadeniz gazı Mayıs ayında evlere entegre edilecek..


Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyük bir merakla beklenen Karadeniz gazı hakkında önemli açıklamalar yaptı. "Karadeniz'deki doğal gaz verilirse 20 Nisan arifesinde doğal gazımızı işleteceğiz. Şu anda, tüm planlar ve hesaplamalar uygundur." diye konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şimdilik bütün planlamaların ve hesaplamaların buna göre olduğunu söyledi.

Deprem bölgesinde gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili konuşan Erdoğan, “İnşallah bu binaları hızla tamamlayıp hak sahiplerine teslimini yapacağız. Bakanlık, yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor, enkaz kaldırma çalışmaları var. Zemin etütleri yapılıyor” dedi.

"KARADENİZ GAZI MAYIS AYI BAŞINDA VERİLMEYE BAŞLANACAK"

TPAO tarih verdi! Karadeniz gazı Mayıs ayında evlere entegre edilecek



TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin ise Karadeniz Gazı için "Mayıs ayı başında sisteme tam gaz verilmeye başlanacak" diye konuştu. Bilgin, Filyos Doğalgaz Tesisi önünde yaptığı konuşmasında "Mayıs ayı başlarında sisteme gazın tamamı verilmeye başlanacak, 2028'de 60 milyon metreküp gibi bir rakama ulaşacağız. Karadeniz'den gaz işletirken ülke partideki talebin yüzde 15'ini karşılayacaktır. Gaz ilk devreye alındığında, yaklaşık bir yıl içinde kendi sermaye maliyetlerini çıkaracaktır." ifadelerini kullandı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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