TPAO tarih verdi! Karadeniz gazı Mayıs ayında evlere entegre edilecek..







"KARADENİZ GAZI MAYIS AYI BAŞINDA VERİLMEYE BAŞLANACAK"











Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyük bir merakla beklenen Karadeniz gazı hakkında önemli açıklamalar yaptı. "Karadeniz'deki doğal gaz verilirse 20 Nisan arifesinde doğal gazımızı işleteceğiz. Şu anda, tüm planlar ve hesaplamalar uygundur." diye konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şimdilik bütün planlamaların ve hesaplamaların buna göre olduğunu söyledi. Deprem bölgesinde gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili konuşan Erdoğan, “İnşallah bu binaları hızla tamamlayıp hak sahiplerine teslimini yapacağız. Bakanlık, yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor, enkaz kaldırma çalışmaları var. Zemin etütleri yapılıyor” dedi.TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin ise Karadeniz Gazı için "Mayıs ayı başında sisteme tam gaz verilmeye başlanacak" diye konuştu. Bilgin, Filyos Doğalgaz Tesisi önünde yaptığı konuşmasında "Mayıs ayı başlarında sisteme gazın tamamı verilmeye başlanacak, 2028'de 60 milyon metreküp gibi bir rakama ulaşacağız. Karadeniz'den gaz işletirken ülke partideki talebin yüzde 15'ini karşılayacaktır. Gaz ilk devreye alındığında, yaklaşık bir yıl içinde kendi sermaye maliyetlerini çıkaracaktır." ifadelerini kullandı.