YAŞAM
19 Şubat 2022 - 10:58
Güncelleme: 19 Şubat 2022 - 10:58

Trabzon'a cenaze götüren İBB otobüsü Çankırı'da kaza yaptı!

İstanbul'dan cenaze taşımak için yola çıkan İBB'ye ait bir otobüs Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı.

YAŞAM
19 Şubat 2022 - 10:58
Güncelleme: 19 Şubat 2022 - 10:58
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Trabzon'a cenaze götüren İBB otobüsü Çankırı'da kaza yaptı!
Çankırı'nın Kurşunlu ilçesine bağlı Dağtarla mevkisine yakın bir bölgede İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait bir otobüs, yolun kardan dolayı kayganlaşması nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.








Trabzon'a cenaze taşımak için İstanbul'dan yola çıktığı öğrenilen otobüsün kaza yapması sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler kazada otobüsün içinde bulunan Hüseyin İrfan ve Osman Yazıcı'nın kaza anında hayatlarını belirlerken, yaralanan 27 kişi ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulanslara alınarak çevre hastanelere kaldırıldı.



Polis kazayla ilgili bir inceleme başlattı.
 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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