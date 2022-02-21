GÜNDEM
21 Şubat 2022 - 17:19

Trabzon'da öfke kontrolü eğitiminde öfkeler kontrol edilemedi!

Toplu taşımalarda çalışan sürücüler için düzenlenen 'öfke kontrolü eğitim' projesinin imza protokolünde öfkeler kontrol edilemedi ve bir gerginlik yaşandı.

GÜNDEM
21 Şubat 2022 - 17:19
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Trabzon'da öfke kontrolü eğitiminde öfkeler kontrol edilemedi!
Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından toplu taşımada görev yapan sürücü ve esnaflar için yolcu ve birbirleri ile doğru iletişim kurabilmeleri için hazırlanan eğitim projesi Sürmene Şoförler ve Otomobilciler Odasında gerçekleştirildi. Burada yapılan eğitimler sonrasında imza aşamasına geçilirken bazı temsilciler ile belediye yetkilileri arasında bir tartışma çıktı.








Kendilerinin eğitim sürecine dahil edilmediğini ileri süren bazı ilçe şoförler odasının temsilcileri belediye yetkilileri tarafından engellenmek istendi. O sırada başlayan küçük atışmalara daha sonra yerini tartışmaya bıraktı. Taraflar arasında imzalanacak olan protokol imzalanamadan toplantı sona erdirilirken ilk gerginliğin Sürmene Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ekrem Yılmaz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu arasında yaşandığı öğrenildi.

 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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