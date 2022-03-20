Trabzon Şehir Hastanesi inşaatı hızla yapılmaya devam ediyor

Bir yıl önce temeli atılan ve 2023 yılında tamamlanması planlanan 900 nitelikli yatak sayılı trabzon Şehir Hastanesi Trabzon Akyazı’da yükselmeye devam ediyor. Yatak sayısının gerekli görüldüğü takdirde artacağı hastane için çalışmalar sürüyor.
Şehir hastanesi 206 yataklı genel hastane, 146 yataklı kadın doğum hastanesi, 161 yataklı onkoloji hastanesi, 151 yataklı KVC hastanesi, 33 adet ameliyathane, 171 yataklı erişkin yoğun bakım ve 65 yataklı yenidoğan yoğun bakım ünitesini bünyesinde barındıracak.
Öte yandan planlanan Şehir hastanesinin tamamlanması ile il merkezindeki Kemik Hastanesi, Ahi Evren Hastanesi ve Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Numune Kampüsü burada toplanacak. Böylece hasta tedavisi sürecinde hastaneler arasında dolaşma çilesinden kurtulacak.
Hastaneye ulaşım konusunda ulaşım ve yollar Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları ise sürüyor.
Şehir hastanesi 206 yataklı genel hastane, 146 yataklı kadın doğum hastanesi, 161 yataklı onkoloji hastanesi, 151 yataklı KVC hastanesi, 33 adet ameliyathane, 171 yataklı erişkin yoğun bakım ve 65 yataklı yenidoğan yoğun bakım ünitesini bünyesinde barındıracak.
Öte yandan planlanan Şehir hastanesinin tamamlanması ile il merkezindeki Kemik Hastanesi, Ahi Evren Hastanesi ve Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Numune Kampüsü burada toplanacak. Böylece hasta tedavisi sürecinde hastaneler arasında dolaşma çilesinden kurtulacak.
Hastaneye ulaşım konusunda ulaşım ve yollar Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları ise sürüyor.