YAŞAM
20 Mart 2022 - 13:41

Trabzon Şehir Hastanesi inşaatı hızla yapılmaya devam ediyor

Trabzon’un Ortahisar ilçesi Akyazı mevkiinde Şenol Güneş Spor Kompleksi’nin yanındaki dolgu alanında kamu imkanları ile yapımı süren 900 yataklı Şehir Hastanesinin yapım çalışmaları sürüyor. Hastanenin betonarme kısmının Ağustos ayında tamamlanması bekleniyor.

YAŞAM
20 Mart 2022 - 13:41
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
Yazdır
 A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Trabzon Şehir Hastanesi inşaatı hızla yapılmaya devam ediyor
Bir yıl önce temeli atılan ve 2023 yılında tamamlanması planlanan 900 nitelikli yatak sayılı trabzon Şehir Hastanesi Trabzon Akyazı’da yükselmeye devam ediyor. Yatak sayısının gerekli görüldüğü takdirde artacağı hastane için çalışmalar sürüyor.



Şehir hastanesi 206 yataklı genel hastane, 146 yataklı kadın doğum hastanesi, 161 yataklı onkoloji hastanesi, 151 yataklı KVC hastanesi, 33 adet ameliyathane, 171 yataklı erişkin yoğun bakım ve 65 yataklı yenidoğan yoğun bakım ünitesini bünyesinde barındıracak.



Öte yandan planlanan Şehir hastanesinin tamamlanması ile il merkezindeki Kemik Hastanesi, Ahi Evren Hastanesi ve Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Numune Kampüsü burada toplanacak. Böylece hasta tedavisi sürecinde hastaneler arasında dolaşma çilesinden kurtulacak.

Hastaneye ulaşım konusunda  ulaşım ve yollar Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları ise sürüyor.

 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
İlginizi Çekebilir
28 kaçak göçmen Van polis ekiplerinin operasyonu ile yakalandı
28 kaçak göçmen Van polis ekiplerinin operasyonu ile yakalandı
Korkunç olay! Polis memuru 15 senelik eşini acımadan öldürdü
Korkunç olay! Polis memuru 15 senelik eşini acımadan öldürdü
Son Haberler
28 kaçak göçmen Van polis ekiplerinin operasyonu ile yakalandı
28 kaçak göçmen Van polis ekiplerinin operasyonu ile yakalandı
Korkunç olay! Polis memuru 15 senelik eşini acımadan öldürdü
Korkunç olay! Polis memuru 15 senelik eşini acımadan öldürdü
5 kişilik aile ölümden döndü! Bebek ağlaması olası faciayı önledi
5 kişilik aile ölümden döndü! Bebek ağlaması olası faciayı önledi
Sarıyer'de yolda yürüyen adama cip çarptı
Sarıyer'de yolda yürüyen adama cip çarptı
İki ilimizde kar sebebiyle okullar yarın tatil edildi
İki ilimizde kar sebebiyle okullar yarın tatil edildi
21 Mart koronavirüs vaka tablosu açıklandı
21 Mart koronavirüs vaka tablosu açıklandı
Resmi açıklama geldi! Maaşlara her ay 300 TL ödenecek
Resmi açıklama geldi! Maaşlara her ay 300 TL ödenecek
Bakan Koca Koronavirüs vaka haritasını duyurdu!
Bakan Koca Koronavirüs vaka haritasını duyurdu!
Çin'de uçak düştü! 132 kişi can verdiÇin'de
Çin'de uçak düştü! 132 kişi can verdiÇin'de
Kalp krizi geçiren ortaokul öğrencisi hayatını kaybetti
Kalp krizi geçiren ortaokul öğrencisi hayatını kaybetti