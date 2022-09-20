Trabzonspor, 26 sezon sonra aynı seriyi tekrarladı

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, sahasında Gaziantep FK'yı ağırladı. Müsabakada 2-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 3-2 galip ayrılan Trabzonspor, 26 sezon önce ele geçirdiği yenilmezlik serisini tekrarladı. 2020-2021 sezonunun 29'uncu haftasında 3-1 mağlup olduğu Alanyaspor karşılaşmasından bu yana evinde 28 kez maça çıkan bordo-mavililer, bu karşılaşmalardan 18 galibiyet ve 10 beraberlikle ayrıldı. Söz konusu tarihten beri sahasında yenilmeyen Karadeniz ekibi, Ekim 1994 ve Nisan 1996 arasındaki 28 karşılaşmalık süreçten bu yana sahasında en uzun yenilmezlik serisini tekrarlamış oldu. Bordo-mavililer, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında sahasında konuk edeceği Kasımpaşa karşısında sahadan puan yada puanlarla ayrılması halinde 29 maçlık yenilmezlik serisi yakalamış olacak.

8 oyuncu golle tanıştı

Öte yandan Trabzonspor'da bu sezon yeni transferlerle birlikte 8 oyuncu golle tanıştı. Bordo-mavililerde Bakasetas, Bardhı ve Trezeguet 2'şer gol atarken, Denswıl, Abdulkadir Ömür, Bartra, Umut Bozok ve takımdan ayrılan Cornelius 1'er gol attı.