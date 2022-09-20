SPOR
20 Eylül 2022 - 11:51

Trabzonspor, 26 sezon sonra aynı seriyi tekrarladı

Spor Toto Süper Lig'de, Gaziantep FK karşısında evindeki 28 maçlık yenilmezlik serisini sürdüren Trabzonspor, Ekim 1994-Nisan 1996 tarihleri arasında ele geçirdiği seriyi 26 sezon sonra tekrarladı. Bordo-mavililer 9. haftada evinde oynayacağı Kasımpaşa maçını kazanması halinde yeni bir rekor kırmış olacak.

SPOR
20 Eylül 2022 - 11:51
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Trabzonspor, 26 sezon sonra aynı seriyi tekrarladı

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, sahasında Gaziantep FK'yı ağırladı. Müsabakada 2-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 3-2 galip ayrılan Trabzonspor, 26 sezon önce ele geçirdiği yenilmezlik serisini tekrarladı. 2020-2021 sezonunun 29'uncu haftasında 3-1 mağlup olduğu Alanyaspor karşılaşmasından bu yana evinde 28 kez maça çıkan bordo-mavililer, bu karşılaşmalardan 18 galibiyet ve 10 beraberlikle ayrıldı. Söz konusu tarihten beri sahasında yenilmeyen Karadeniz ekibi, Ekim 1994 ve Nisan 1996 arasındaki 28 karşılaşmalık süreçten bu yana sahasında en uzun yenilmezlik serisini tekrarlamış oldu. Bordo-mavililer, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında sahasında konuk edeceği Kasımpaşa karşısında sahadan puan yada puanlarla ayrılması halinde 29 maçlık yenilmezlik serisi yakalamış olacak.

8 oyuncu golle tanıştı

Öte yandan Trabzonspor'da bu sezon yeni transferlerle birlikte 8 oyuncu golle tanıştı. Bordo-mavililerde Bakasetas, Bardhı ve Trezeguet 2'şer gol atarken, Denswıl, Abdulkadir Ömür, Bartra, Umut Bozok ve takımdan ayrılan Cornelius 1'er gol attı.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Hakan Keleş: 'İyi bir Giresunspor izlettirmek istiyoruz'
Hakan Keleş: 'İyi bir Giresunspor izlettirmek istiyoruz'
Adana Demirspor Galatasaray’a karşı kapalı gişe oynayacak
Adana Demirspor Galatasaray’a karşı kapalı gişe oynayacak
Diyarbakır’da Bursaspor alarmı
Diyarbakır’da Bursaspor alarmı
Bursaspor, Türkiye Kupası maçını Karacabey’de oynayacak
Bursaspor, Türkiye Kupası maçını Karacabey’de oynayacak
Hakan Canbazoğlu kalesini gole kapattı
Hakan Canbazoğlu kalesini gole kapattı
Belçika-Galler maçını Ali Palabıyık yönetecek
Belçika-Galler maçını Ali Palabıyık yönetecek
Son Haberler
Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
BM'den İran'a kınama
BM'den İran'a kınama
Uyuşturucu operasyonunda çatıya kaçtı, önce İHA görüntüledi, sonra polisler yakaladı
Uyuşturucu operasyonunda çatıya kaçtı, önce İHA görüntüledi,...
Gaziantep’te kumar ve yasa dışı bahis operasyonu: 15 gözaltı
Gaziantep’te kumar ve yasa dışı bahis operasyonu: 15 gözaltı
Kurnaz tilki önce cami imamının ayakkabısını, sonra köyün tavuğunu çaldı
Kurnaz tilki önce cami imamının ayakkabısını, sonra köyün tavuğunu...
Hakan Keleş: 'İyi bir Giresunspor izlettirmek istiyoruz'
Hakan Keleş: 'İyi bir Giresunspor izlettirmek istiyoruz'
Sancaktepe'de metro çalışmasında vinç devrildi
Sancaktepe'de metro çalışmasında vinç devrildi
‘Bir Kelebeğin Kasırgası’ sergisi sanatseverlerle buluşuyor
‘Bir Kelebeğin Kasırgası’ sergisi sanatseverlerle buluşuyor
Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, BM’de dünya telekomünikasyon sektörünü temsil etti
Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, BM’de dünya telekomünikasyon...
Kuyumcukent’te 100 milyon TL’lik vurgun iddiası
Kuyumcukent’te 100 milyon TL’lik vurgun iddiası
Pendik'te yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı: 2 yaralı
Pendik'te yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı: 2 yaralı
Mersin'de 70 metre uçurumdan düşen adam hayatını kaybetti
Mersin'de 70 metre uçurumdan düşen adam hayatını kaybetti
Putin: ‘Rus gübresinin ihtiyacı olan ülkelere ulaştırılması yönündeki tekliflerimiz bile cevapsız kalıyor’
Putin: ‘Rus gübresinin ihtiyacı olan ülkelere ulaştırılması yönündeki...
Hafif ticari araç kanala uçtu: 2 yaralı
Hafif ticari araç kanala uçtu: 2 yaralı
Kırmızı ışıkta bekleyen araçlara tur midibüsü çarptı, bir araç hurdaya döndü
Kırmızı ışıkta bekleyen araçlara tur midibüsü çarptı, bir araç...