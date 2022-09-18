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18 Eylül 2022 - 18:49

Trabzonspor 90+8'de güldü!

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü 3-2 yendi.

SPOR
18 Eylül 2022 - 18:49
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Trabzonspor 90+8'de güldü!


MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada sol taraftan gelişen Gaziantep FK atağından rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine giren Maxim'in ayağının içiyle düzgün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağlarla buluştu. 0-1



5. dakikada Larsen'in pasıyla ceza sahası sahası çizgisinin üstünde topla buluşan Bakasetas'ın sert vuruşunda kaleci Günay meşin yuvarlağı kornere çeldi.

10. dakikada savunma arkasına atılan topu kontrol eden Lazar Markovic, düzgün bir vuruşla topu fileere gönderdi .0-2

14. dakikada Bakasetas'ın pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Trezeguet, yerden çok sert vurdu ve meşin yuvarlağı kaleci Günay'ın sağından ağlara yolladı. 1-2

27. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası dışından sert şutu kaleci Günay'dan döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

40. dakikada Trezeguet'in ceza sahası içine ortasında top Hanousek'in eline çarpınca hakem VAR'dan gelen uyarı sonrası penaltı noktasını gösterdi.

42. dakikada penaltı atışını kullanan Bakasetas, meşin yuvarlağı ile kaleci Günay'ı ters köşeye gönderdi. 2-2

67. dakikada Eren Elmalı'nın sol çaprazdan kaleye sert şutunu kaleci Günay, çift yumrukla kornere çıkardı.

79. dakikada ani gelişen Gaziantep FK atağında Halil İbrahim'in soldan ceza sahasına çevirdiği topa Maxim gelişine vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

83. dakikada topla birlikte ceza sahası içine giren Veliu'nun vuruşunda top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

84. dakikada Eren Elmalı'nın sol taraftan ceza sahası içine ortasında Gomez'in kafa vuruşunu kaleci Günay çizgi üzerinden çıkardı. Dönün topa Bardhi'nin vuruşunda ise meşin yuvarlak kalecide kaldı.

90+8. dakikada Trabzonspor'un sol tarafından attığı taç atışında Gaziantep FK savunmasının kafasından havalanan topu iyi izini süren Bartra'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Günay'ın solundaki direğe çarparak ağlarla buluştu. 3-2

Stat: Akyazı
Hakemler: Mete Kalkavan, Mustafa Emre Eyisoy, Mustafa Sarvanlar
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen (Denswil dk. 79 ?), Bartra, Hugo, Eren Elmalı, Siopis (Gomez dk. 72), Hamsik (Gbamin dk. 79 ?), Bakasetas, Djaniny (Bardhi dk. 31), Trezeguet, Umut Bozok (Abdulkadir Ömür dk. 72)
Yedekler: Taha Tepe, Naci Ünüvar, Doğucan, Lahtimi, Yusuf Erdoğan
Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Ertuğrul, Djilobodji, Hanousek (İbrahim Pehlivan dk. 70), Jevtovic, Furkan, Markoviç (Mustafa Eskihellaç dk. 57), Maxim (Merkel dk. 88 ?), Sagal (Veliu dk. 70), Figuuiredo (Pekhart dk. 46)
Yedekler: Mustafa Burak Bozan, Arda, Toşca, Ömürcan Artan, Onurhan Babuşcu
Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Maxim (dk. 2), Markoviç (dk. 10) (Gaziantep FK), Trezeguet (dk. 14) Bakasetas (dk. 42 pen.), Bartra (dk. 90+8) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Erol Bulut, İbrahim Pehlivan, Ertuğrul (Gaziantep FK), Bartra, Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

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