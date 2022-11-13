Trabzonspor'a Dorukhan Toköz'den beklenmedik haber. Dorukhan Toköz sezonu kapattı







Yıldız isme büyük şok!







Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'un orta sahadaki en önemli isimlerinden biri olan Dorukhan Toköz, bir süredir yaşadığı sakatlık problemi nedeniyle formasından uzak kalmıştı.Bu sezonun henüz başlarında yaşadığı sakatlığın ardından ameliyat edilen Dorukhan Toköz'ün 6 aylık bir aranın ardından formasına kavuşması bekleniyordu.Geçtiğimiz günlerde bir operasyon daha geçiren Dorukhan Toköz'ün gerçekleştirilen ameliyatın ardından kadroya geri döneceği tarihin uzadığı öğrenildi. Milli futbolcunun geçirdiği son ameliyatın ardından sezonu kapattığı öğrenildi.