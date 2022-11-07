Trabzonspor'a Konyaspor mücadelesinin ardından kötü haber!













Fırtına iki yıldızını kaybetti

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında son şampiyon Trabzonspor, ligin forma ekiplerinden biri olan Konyaspor ile karşı karşıya geldiği mücadelede sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor'da 3 puan hedefiyle çıkılan mücadelede alınan beraberlik büyük bir hayal kırıklığı yaratırken, Konyaspor ise zorlu deplasmandan altın değerinde bir puanla ayrılmayı başardı.Bordo mavililerde kaçan galibiyetin ardından en çok moralleri bozan olay ise iki yıldız isminin önümüzdeki hafta oynanacak olan Ankaragücü karşılaşması öncesinde cezalı duruma düşmesi oldu. Konyaspor mücadelesinde Trezeguet ve Anastasios Bakasetas sarı kart görmeleriyle birlikte Spor Toto Süper Lig'de önümüzdeki hafta oynanacak olan zorlu Ankaragücü karşılaşmasında cezalı duruma düştü.