Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında son şampiyon Trabzonspor, ligin forma ekiplerinden biri olan Konyaspor ile karşı karşıya geldiği mücadelede sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor'da 3 puan hedefiyle çıkılan mücadelede alınan beraberlik büyük bir hayal kırıklığı yaratırken, Konyaspor ise zorlu deplasmandan altın değerinde bir puanla ayrılmayı başardı.
SPOR
07 Kasım 2022 - 12:09
Trabzonspor'a Konyaspor mücadelesinin ardından kötü haber!
Trabzonspor kendi sahasında oynadığı kritik karşılaşmada ligin güçlü ekiplerinden Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Bordo mavililer maçta iki yıldızının cezalı duruma düşmesiyle yıkıldı.
SPOR
07 Kasım 2022 - 12:09
EDİTÖR
İlginizi Çekebilir