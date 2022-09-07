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07 Eylül 2022 - 10:43

Trabzonspor Avrupa'da 142. maçına çıkacak

UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında yarın Macaristan'ın Ferencvaros takımı ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, Avrupa kupalarında 142. maçına çıkacak.

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07 Eylül 2022 - 10:43
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Trabzonspor Avrupa'da 142. maçına çıkacak


UEFA Şampiyonlar Lig Play-Off Turu'nda Danimarka'nın FC Kopenhag takımına elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmekte olan olan Trabzonspor, gruplarda ilk maçına deplasmanda Macaristan'ın Ferencvaros karşısında çıkacak.

Trabzonspor, Avrupa'da geride kalan 141 maçta 50 galibiyet, 37 beraberlik ve 54 yenilgi aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 178 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 194 gol gördü.



Bordo-mavililer, ilk önce 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası-UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30, UEFA Kupası-UEFA Avrupa Ligi'nde 87, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12 ve UEFA Intertoto Kupası'nda da 8, UEFA Konferans Ligi'nde de 4 maç oynadı.

88. maçına çıkacak

Trabzonspor, Ferencvaros ile oynayacağı maçla UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi altında düzenlenen Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 88. maçına çıkacak. UEFA Kupası'nda ilk sırada 1982-1983 sezonunda Almanya'nın Kaiserslautern ile eşleşen bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 87 maçın 33'ünde sahadan galibiyetle ayrıldı. 22 maçta berabere kalan Karadeniz ekibi, 32 maçta ise yenildi. Söz konusu maçlarda rakip fileleri 116 kez havalandıran bordo-mavililer, kalesinde 119 gol gördü.

Devlere karşı zaferler

Trabzonspor, Avrupa sınavlarında güçlü takımlara karşı oldukça verimli geçiren sonuçlar aldı. Bordo-mavililer, 1976-1977 sezonunda İngiltere'nin Liverpool, 1983-1984 sezonunda İtalya'nın Inter, 1990-1991 sezonunda İspanya'nın Barcelona ve 1994-1995 sezonunda ise İngiltere'nin Aston Villa takımını Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 1-0'lık sonuçlarla yenmeyi başardı. 1983-1984 sezonunda mağlup ettiği Inter'i 14 Eylül 2011'de oynanan Şampiyonlar Ligi grup maçında da 1-0 mağlup ederek Avrupa'da adından söz ettirmişti.

En farklı galibiyeti Arnavutluk takımı karşısında aldı

Bordo-mavililer, Avrupa kupalarında en farklı galibiyetini Arnavutluk'un Vllaznia takımı karşısında aldı. Karadeniz ekibi, 2007-2008 sezonunda UEFA Intertoto Kupası'nda Arnavutluk temsilcisini sahasında 6-0'lık sonuçla mağlup ederek, 140 maçtaki en farklı galibiyetini almıştı.

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