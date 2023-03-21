Trabzonspor Bakasetas için teklifleri bekliyor













Bakasetas taraftarların sevgilisi olmuştu

Trabzonspor’da yeni bir yapılanma için start verilecek olurken sezon sonunda kadroda da büyük değişimlerin yaşanması bekleniyor.Teknik Direktör Abdullah Avcı ile geçtiğimiz günlerde yollarını ayıran Trabzonspor’da Başkan Ahmet Ağaoğlu da görevinden istifa etmişti.Bordo mavililerde borç bir hayli artarken, yeni gelecek olan yönetimin takım bütçesini bir hayli düşürecek olması ön görülürken planların başında da oyuncu satışı konusu gündeme geliyor.Trabzonspor’a geldiği günden bu yana performansıyla büyük bir beğeni toplayan Yunan yıldız Anastasios Bakasetas ile yolların ayrılması konusu gündeme alınırken, yıldız isim için gelecek olan teklifler değerlendirilecek. Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor’dan 3 Milyon Euro bonservis ücreti ve sonraki satıştan %20’lik bir payla Trabzonspor’a imza atan Bakasetas, bu sezon tüm kulvarlarda toplamda 33 karşılaşmada forma giyme şansı yakalarken bu müsabakalarda 11 gol ve 11 asistlik bir katkıyla oynadı. Sözleşmesinde yer alan madde doğrultusunda Trabzonspor’dan 12 Milyon Euro bonservis ücretiyle birlikte ayrılabilecek olan Bakasetas için Trabzonspor sezon sonunda teklifleri değerlendirmeye karar verdi.