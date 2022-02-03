SPOR
03 Şubat 2022 - 21:22

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun Kovid testi pozitif çıktı!

Trabzonspor Kulübünün Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun yaptırdığı Kovid testi pozitif sonuç verdi. Ağaoğlu'nun hemen tedavisine başlandı.

SPOR
03 Şubat 2022 - 21:22
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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun Kovid testi pozitif çıktı!
Trabzonspor Kulübü tarafından yapılan yazılı bir açıklamada Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun koronavirüs için yaptırdığı PCR testinin sonuçlarının pozitif olarak çıktığı duyuruldu. 







Bordo-mavili kulübün Ahmet Ağaoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili bilgilendirme yaptığı açıklamasında Ağaoğlu'nun genel sağlık durumu iyi olduğu ve takip, izolasyon ile tedavi süreçlerine de başlanıldığı bildirildi.
 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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