Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun Kovid testi pozitif çıktı!

Trabzonspor Kulübü tarafından yapılan yazılı bir açıklamada Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun koronavirüs için yaptırdığı PCR testinin sonuçlarının pozitif olarak çıktığı duyuruldu.
Bordo-mavili kulübün Ahmet Ağaoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili bilgilendirme yaptığı açıklamasında Ağaoğlu'nun genel sağlık durumu iyi olduğu ve takip, izolasyon ile tedavi süreçlerine de başlanıldığı bildirildi.
Bordo-mavili kulübün Ahmet Ağaoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili bilgilendirme yaptığı açıklamasında Ağaoğlu'nun genel sağlık durumu iyi olduğu ve takip, izolasyon ile tedavi süreçlerine de başlanıldığı bildirildi.