Trabzonspor cephesinde deprem! Başkan Ahmet Ağaoğlu istifasını verdi: Nedeni taraftarları şaşkına çevirdi







Ahmet Ağaoğlu'ndan açıklama







Arka plan

Olağanüstü Genel Kurul

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu görevinden istifa etti. Kararın yönetim kurulu içerisindeki görüş ayrılıkları nedeniyle alındığı belirtildi.Ağaoğlu, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, kararın kulübe ve camiaya hayırlı olmasını diledi. Başkanlık görevi süresince kendisine destek veren başta yönetim kurulu, delegeler ve genel kurul olmak üzere geçmiş dönem başkanları, antrenörler, futbolcular, idari personel, kulüp çalışanları, yerel ve ulusal basın ile vefakâr Trabzonspor taraftarlarına teşekkür etti. Ağaoğlu, kendisinden sonra göreve gelecek arkadaş ve büyüklerinin kulübü başarıyla yöneteceklerine ve daha yükseklere taşıyacaklarına olan inancını dile getirdi. Görevde kim olursa olsun kulübün başarıya ulaşmasında birlik ve beraberliğin önemini vurguladı.Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu, takımın kötüye gidişi ve mali sorunlar nedeniyle son yönetim kurulu toplantısında olağanüstü kongreye gitme kararı almıştı. Bugün kongre için yapılan hazırlıklarda yönetim kurulu üyelerinden kongreye gidilmesi için imza toplandı.Trabzonspor Kulübü'nden Olağanüstü Genel Kurul ilanına ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüzün Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu'nun, "Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Trabzon"da 18-19 Mart 2023 tarihlerinde saat 09.00'da yapılmasına karar verildi. Çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı yapılacak. İkinci toplantının tarihi ise 25-26 Mart 2023. "Hayri Gür Spor Salonu Trabzon" da yapılacak toplantı, 09.00 - 16.00 saatleri arasında aynı gündemle çoğunluk aranmaksızın yapılacak.