Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür takımdan ayrılabilir. Atalanta Abdülkadir için teklif yapacak













Abdüş için kapıyı çalacaklar

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da son günlerde transferde oldukça hareketli günler yaşanıyor. Takımın en çok dikkat çeken isimlerinden biri olan Abdülkadir Ömür'ün transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz yıllarda birçok kez Avrupa'ya transferi konusu gündeme gelen Abdülkadir Ömür uzun süren pazarlıkların ardından takımdan ayrılmamıştı. Başkan Ahmet Ağaoğlu da geçtiğimiz günlerde vermiş olduğu röportajda bu transferin gerçekleşmemesinden büyük bir pişmanlık duyduğunu açıklamıştı.İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta'nın birkaç sezondur Abdülkadir Ömür'ün gelişimini yakından takip ettiği öğrenilirken, scoutların olumlu yönde rapor vermesi üzerine İtalyanların Trabzonspor'un kapısını çalmaya hazırlandığı ortaya çıktı. Ocak ayındaki ara transfer döneminde Atalanta yetkililerinin bordo mavili kulübe resmi bir teklif yapmasına kesin gözüyle bakılırken, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın da oyuncusunun gelişimi adına bu transfere onay vereceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.