Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da son günlerde transferde oldukça hareketli günler yaşanıyor. Takımın en çok dikkat çeken isimlerinden biri olan Abdülkadir Ömür'ün transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz yıllarda birçok kez Avrupa'ya transferi konusu gündeme gelen Abdülkadir Ömür uzun süren pazarlıkların ardından takımdan ayrılmamıştı. Başkan Ahmet Ağaoğlu da geçtiğimiz günlerde vermiş olduğu röportajda bu transferin gerçekleşmemesinden büyük bir pişmanlık duyduğunu açıklamıştı.
SPOR
16 Aralık 2022 - 23:22
Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür takımdan ayrılabilir. Atalanta Abdülkadir için teklif yapacak
Trabzonspor'un yıldız isimlerin Abdülkadir Ömür, Ocak ayındaki ara transfer döneminde yuvasından ayrılabilir. İtalyan ekibi Atalanta'nın genç yıldız için teklif yapacağı öğrenildi.
SPOR
16 Aralık 2022 - 23:22
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