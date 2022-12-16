SPOR
16 Aralık 2022 - 23:22

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür takımdan ayrılabilir. Atalanta Abdülkadir için teklif yapacak

Trabzonspor'un yıldız isimlerin Abdülkadir Ömür, Ocak ayındaki ara transfer döneminde yuvasından ayrılabilir. İtalyan ekibi Atalanta'nın genç yıldız için teklif yapacağı öğrenildi.

SPOR
16 Aralık 2022 - 23:22
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Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür takımdan ayrılabilir. Atalanta Abdülkadir için teklif yapacak


Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da son günlerde transferde oldukça hareketli günler yaşanıyor. Takımın en çok dikkat çeken isimlerinden biri olan Abdülkadir Ömür'ün transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Geçtiğimiz yıllarda birçok kez Avrupa'ya transferi konusu gündeme gelen Abdülkadir Ömür uzun süren pazarlıkların ardından takımdan ayrılmamıştı. Başkan Ahmet Ağaoğlu da geçtiğimiz günlerde vermiş olduğu röportajda bu transferin gerçekleşmemesinden büyük bir pişmanlık duyduğunu açıklamıştı.



Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür transferi

Abdüş için kapıyı çalacaklar

İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta'nın birkaç sezondur Abdülkadir Ömür'ün gelişimini yakından takip ettiği öğrenilirken, scoutların olumlu yönde rapor vermesi üzerine İtalyanların Trabzonspor'un kapısını çalmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

Ocak ayındaki ara transfer döneminde Atalanta yetkililerinin bordo mavili kulübe resmi bir teklif yapmasına kesin gözüyle bakılırken, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın da oyuncusunun gelişimi adına bu transfere onay vereceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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