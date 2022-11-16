Trabzonspor'da Anastasios Baksetas ile ilgili karar verildi. Yönetim Yunan yıldızı satmayacak













Bordo mavili yönetim şimdiden harekete geçti

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da kuşkusuz kazanılan şampiyonluğun en büyük pay sahiplerinden biri olan Anastasios Bakasetas bu sezonda da oldukça iyi bir performans sergiliyor.Sezon başından bu yana bordo mavili formayla toplamda 9 gol ve 6 asistlik bir performans sergileyen Bakasetas'ın yaklaşan ara transfer dönemi öncesinde ismi sık sık Avrupa kulüpleriyle anılmaya başlanmıştı.Trabzonspor ile olan sözleşmesinde 12 Milyon Euro serbest kalma maddesi olduğu öğrenilen Bakasetas ile yeni sözleşme imzalayarak bu opsiyonu yükseltmek isteyen bordo mavililerde Başkan Ahmet Ağaoğlu ekibiyle birlikte çalışmalara başladı. Bakasetas'ın menajeriyle Dünya Kupası için liglere verilen arada görüşmeye başlayan Ahmet Ağaoğlu ve yönetiminin pazarlıklarına devam ettiği gelen bilgiler arasında yer alıyor.