SPOR
14 Kasım 2022 - 11:44

Trabzonspor'da Djaniny takımdan ayrılabilir. El İttifak Djaniny için teklif yapmaya hazırlanıyor

Bordo mavili ekipte Ocak ayındaki ara transfer dönemi öncesinde hareketli günler yaşanıyor. Golcü oyuncu Djaniny takımdan ayrılmaya çok yakın.

SPOR
14 Kasım 2022 - 11:44
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Trabzonspor'da Djaniny takımdan ayrılabilir. El İttifak Djaniny için teklif yapmaya hazırlanıyor


Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da transferde hareketli dakikalar yaşanıyor. Bordo mavili ekipte hücum hattında değişimlerin yaşanabileceği iddia edildi.

Trabzonspor'da geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonlukta büyük bir pay sahibi olan isimlerden biri olan Djaniny'nin takımdan ayrılabileceği ortaya çıktı.



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Golcü isim takımdan ayrılabilir

Geçtiğimiz sezon bordo mavili ekiple sözleşmesini yenileyen Yeşil Burun Adalı golcü oyuncu Djaniny, 2025 yılına kadar imza atmıştı.

Ara transfer dönemine kısa bir süre kalmışken Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden El İttifak'ın Djaniny için ciddi bir şekilde girişimlerde bulunduğu öğrenildi.

Trabzonspor'un Djaniny için gelmesi planlanana teklife sıcak bakacağı öğrenilirken yönetim bonservis ücretini belirlemek için harekete geçti.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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