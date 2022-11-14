Trabzonspor'da Djaniny takımdan ayrılabilir. El İttifak Djaniny için teklif yapmaya hazırlanıyor













Golcü isim takımdan ayrılabilir

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da transferde hareketli dakikalar yaşanıyor. Bordo mavili ekipte hücum hattında değişimlerin yaşanabileceği iddia edildi.Trabzonspor'da geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonlukta büyük bir pay sahibi olan isimlerden biri olan Djaniny'nin takımdan ayrılabileceği ortaya çıktı.Geçtiğimiz sezon bordo mavili ekiple sözleşmesini yenileyen Yeşil Burun Adalı golcü oyuncu Djaniny, 2025 yılına kadar imza atmıştı. Ara transfer dönemine kısa bir süre kalmışken Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden El İttifak'ın Djaniny için ciddi bir şekilde girişimlerde bulunduğu öğrenildi. Trabzonspor'un Djaniny için gelmesi planlanana teklife sıcak bakacağı öğrenilirken yönetim bonservis ücretini belirlemek için harekete geçti.