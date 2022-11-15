SPOR
15 Kasım 2022 - 17:49

Trabzonspor'da Doğucan Haspolat'ın transferi hayal kırıklığı yarattı

Bordo mavili ekipte sezon başında Kasımpaşa'dan 1.2 Milyon Euro bonservis ücretiyle birlikte transfer edilen Doğucan Haspolat beklentileri karşılayamadı.

SPOR
15 Kasım 2022 - 17:49
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Trabzonspor'da Doğucan Haspolat'ın transferi hayal kırıklığı yarattı


Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın sezon başında ısrarla transferini istediği Doğucan Haspolat büyük bir hayal kırıklığı yaşattı.

Kasımpaşa'dan transfer edilen Doğucan Haspolat sezon başından bu yana yalnızca 7 karşılaşmada süre alabilirken bu maçlarda takımına gol ve asist katkısı sağlayamadı.



doğucan haspolat trabzonspor

Doğucan bekleneni bir türlü veremedi

Ayrıca sezon başından bu yana Trabzonspor'da gerçekleştirilen antrenmanlarda da Teknik Direktör Abbdullah Avcı'nın gözüne giremeyen Doğucan Haspolat ile özel olarak bir görüşme gerçekleştirildiği öğrenildi.

Avcı ve ekibinin 22 yaşındaki genç futbolcuyla görüşerek performansından memnun olmadıklarını, ilerleyen günlerde kendisinden daha farklı beklentileri olduğunu ilettiği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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