Trabzonspor'da Edin Visca geri dönüyor! Yıldız futbolcu taraftarlara seslendi













Edin Visca geri döneceği için çok mutlu

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da kazanılan şampiyonlukta kuşkusuz en büyük pay sahibi olan isimlerden biri olan Edin Visca bu sezon formasına hasret kalmıştı.Sezonun henüz 2. haftasında oynanan Hatayspor karşılaşmasında yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat edilen Edin Visca o zamandan beri forma giyemiyordu.Trabzonspor'da sakatlığını atlatmasının ardından formasına geri dönüyor olmanın mutluluğunu yaşayan Edin Visca, bordo mavili taraftarlara seslendi. Edin Visca, bordo mavili taraftarlara seslenmiş olduğu açıklamalarında; 'Sakatlığımı atlatmış olduğum için çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. Daha da iyi bir şekilde takımıma geri dönmek için çalışmlarımı daha da kuvvetli bir şekilde sürdürüyorum. Antrenmanlarda çok sıkı çalışıyorum. Yeşil sahalara geri dönerek, taraftarlarımızın önüne çıkmak için sabırsızlanıyorum. ' ifadelerini kullandı.