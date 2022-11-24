Trabzonspor'da Jean-Philippe Gbamin pişmanlığı yaşanıyor













Yıldız isim hayal kırıklığı yarattı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonluğun ardından takımın bu sezon nasıl bir performans sergileyeceği büyük bir merak konusu haline gelmişti.Sezon başında Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın Başkan Ahmet Ağaoğlu'ndan ısrarla istediği Jean-Philippe Gbamin'in transferi beklentilerin bir hayli altında kaldı.İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'dan sezon başında kiralık olarak Trabzonspor'a transfer olan Jean-Philippe Gbamin, bordo mavili ekiple şimdiye kadar tüm kulvarlarda toplamda 13 mücadelede forma giyerken gol ve asist katkısı üretememişti. Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Gbamin ile özel olarak bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenilen Abdullah Avcı'nın oyuncusuna beklentisini anlattığı ve şimdiye kadar ki performansından memnun olmadığı öğrenildi.