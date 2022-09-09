SPOR
09 Eylül 2022 - 13:36

Trabzonspor'da sancılı dönem

UEFA Avrupa Ligi'nde 10 kişi kalan Macaristan temsilcisi Ferencvaros karşısında sahadan 3-2 mağlup ayrılan Trabzonspor'da, savunma sıkıntısı yaşanıyor.

SPOR
09 Eylül 2022 - 13:36
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Trabzonspor'da sancılı dönem


Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, sezona sancılı başladı. Avrupa'da istediği sonuçları alamayan, ligde ise geçtiğimiz sezonun gerisinde kalan bordo-mavililerde yaşanan kabuk değişimi sıkıntılı geçiyor. Transfer döneminin sona ermesiyle savunmada, orta sahada ve forvet hattında değişim rüzgarı yaşayan bordo-mavililerde oyuncu kadrosunun birbirleriyle yaşadığı uyum sorunu göze çarpıyor.

Savunma arayışı



Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, başta savunmada ve diğer bölgelerde ideal kadrosunu oluşturamadı. Bordo-mavililerin bu sezon oynadığı 9 resmi müsabakada Avcı, farklı savunma oyuncularını kullandı. Larsen, Denswil, Bartra, Hugo, Dorukhan ve Eren Elmalı isimleri arasında arayışını sürdüren deneyimli çalıştırıcı, özellikle savunma göbeğinde Denswil, Bartra ve Hugo isimleri arasında gidip geldi. Son oynanan Ferencvaros maçında ise savunmada Larsen, Bartra, Hugo ve Denswil ile başlayan Avcı, skor sonrasında ise bu tercihinden vazgeçerek, göbeği Bartra, Denswil ikilisine bırakırken sol tarafa ise Eren Elmalı'yı aldı.

Orta saha ve forvette durum değişmedi

Geçtiğimiz sezon transferlerini hazırlık kampına yetiştirerek sezona başlayan Trabzonspor, bu sezon ise tam aksine transferin büyük bir bölümünü sezon hazırlıkları bittikten sonra gerçekleştirdi. Larsen, Eren Elmalı, Doğucan ve Trezeguet'i ise son bölümlerine yetiştiren Karadeniz ekibinde teknik patron Abdullah Avcı arayışına devam etmekte. Hamsik, Visca ve Dorukhan'ın sakatlıkları ise deneyimli çalıştırıcının planlarını sekteye uğrattı. Avcı, Doğucan, Gbamin, Siopis, Bakasetas, Abdulkadir Ömür, Bardhi, Trezeguet, Yusuf Yazıcı ve Djaniny isimleri arasında ise kemik kadroyu oluşturmaya çalışıyor. Forvet hattında ise Cornelius'un gidişinden sonra Avcı, Gomez ve Umut Bozok isimlerinden en güzel verimi almaya çalışacak.

Trabzonspor, Macaristan'dan bugün dönüyor

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında deplasmanda Macaristan'ın Ferencvaros takımıyla karşılaşan Trabzonspor, maçın ardından geceyi Budapeşte'de geçirdi. Bordo-mavililerin bugün Trabzon'da olacak ve Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başlayacak.

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