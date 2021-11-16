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16 Kasım 2021 - 11:15

Trabzonspor'da sol beke Uğur Çiftçi geliyor

Süper Lig’de lider konumda olan Trabzonspor devre arası transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Sol bek bölgesinde sorun yaşayan bordo mavililer yerli bir ismi gündemine aldı. Karadeniz temsilcisi Sivasspor’un başarılı oyuncusu Uğur Çiftçi için harekete geçti.

SPOR
16 Kasım 2021 - 11:15
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Trabzonspor’da sol beke Uğur Çiftçi geliyor
Süper Lig’de Galatasaray ve Fenerbahçe gibi rakiplerine 10 puan fark atan Trabzonspor liderlik koltuğunda oturuyor. Bordo mavililer ligin ilk yarısında iyi bir performans sergilemesine karşın eksik bölgeler için çalışmalarına şimdiden başladı.

Özellikle yabancı sınırı nedeniyle zorluk çeken Trabzonspor sorun yaşadığı sol bek bölgesi için yerli isimlere yöneldi. Bordo mavili yönetim Sivasspor forması giyen Uğur Çiftçi’yi gündemine aldı. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın olumlu fikir vermesi halinde Uğur Çiftçi için harekete geçilecek. Trabzonspor’da sol bek için sezon başında transfer edilen İsmail Köybaşı istenilen performansı sergileyememişti. 29 yaşındaki Uğur Çiftçi bu sezon Sivasspor ile 12 maça çıkarken bu maçlarda 1 asist yapma başarısı gösterdi.
 

# trabzonspor# Sivasspor# uğur çiftçi
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