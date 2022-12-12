SPOR
12 Aralık 2022 - 11:25

Trabzonspor'da takımdan ayrılacak olan ilk isim Yusuf Erdoğan

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da takımdan ayrılacak olan isimler netleşmeye başladı. Abdullah Avcı'nın isteği üzerine Yusuf Erdoğan'ın Ocak ayında takımdan ayrılması bekleniyor.

SPOR
12 Aralık 2022 - 11:25
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Trabzonspor'da takımdan ayrılacak olan ilk isim Yusuf Erdoğan


Trabzonspor’un devre arası transfer hedefleri ve kadro şekillenmesi netleşiyor. Transfer döneminin başlamasıyla takımdan ayrılacak ismin Yusuf Erdoğan olduğu öğrenildi. Abdullah Avcı’nın performansından memnun olmadığı oyuncu için farklı kulüplerden teklifler olduğu Yusuf Erdoğan’ın da takımdan ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi. Öte yandan şampiyonlukta payı büyük olan bu sezon beklenen çıkışı yakalayamayan Djaniny için ise yönetimin gelen teklifleri değerlendirmek istediği bilgisine ulaşıldı.

Yönetim Yusuf'un takım bulmasını istedi

Teknik direktör Abdullah Avcı’nın yönetime kısa süre içerisinde detaylı bir rapor sunarak takım planlamasını buna göre şekillendireceği konuşulanlar arasında. Abdullah Avcı’nın bu rapor sonucunda gönderilmesini istediği tüm oyuncuların bulunacağı yönetime bu doğrultuda bir yol haritası çıkarılacağı öğrenildi. Teknik heyetin raporu doğrultusunda harekete geçmesi beklenen Trabzonspor yönetiminin buna göre harekete geçmesi bekleniyor.



yusuf erdoğan trabzonspor'dan ayrılıyor

Ocak ayında başlayacak olan ara transfer döneminde Yusuf Erdoğan ile yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılan Trabzonspor, önümüzdeki günler içerisinde futbolcusunun menajerinden takım bulmasını istedi.

2021-2022 sezonunda Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'dan 500.000 Euro bonservis ücretiyle birlikte Trabzonspor'a transfer olan 30 yaşındaki futbolcu Yusuf Erdoğan, bordo mavili formayla şampiyonluk sevinci yaşamıştı. 

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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