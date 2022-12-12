Trabzonspor'da takımdan ayrılacak olan ilk isim Yusuf Erdoğan







Yönetim Yusuf'un takım bulmasını istedi







Trabzonspor’un devre arası transfer hedefleri ve kadro şekillenmesi netleşiyor. Transfer döneminin başlamasıyla takımdan ayrılacak ismin Yusuf Erdoğan olduğu öğrenildi. Abdullah Avcı’nın performansından memnun olmadığı oyuncu için farklı kulüplerden teklifler olduğu Yusuf Erdoğan’ın da takımdan ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi. Öte yandan şampiyonlukta payı büyük olan bu sezon beklenen çıkışı yakalayamayan Djaniny için ise yönetimin gelen teklifleri değerlendirmek istediği bilgisine ulaşıldı.Teknik direktör Abdullah Avcı’nın yönetime kısa süre içerisinde detaylı bir rapor sunarak takım planlamasını buna göre şekillendireceği konuşulanlar arasında. Abdullah Avcı’nın bu rapor sonucunda gönderilmesini istediği tüm oyuncuların bulunacağı yönetime bu doğrultuda bir yol haritası çıkarılacağı öğrenildi. Teknik heyetin raporu doğrultusunda harekete geçmesi beklenen Trabzonspor yönetiminin buna göre harekete geçmesi bekleniyor.Ocak ayında başlayacak olan ara transfer döneminde Yusuf Erdoğan ile yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılan Trabzonspor, önümüzdeki günler içerisinde futbolcusunun menajerinden takım bulmasını istedi. 2021-2022 sezonunda Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'dan 500.000 Euro bonservis ücretiyle birlikte Trabzonspor'a transfer olan 30 yaşındaki futbolcu Yusuf Erdoğan, bordo mavili formayla şampiyonluk sevinci yaşamıştı.