Trabzonspor'da Umut Bozok ve Maxi Gomez performanslarıyla göz dolduruyor







Umut ve Gomez, Cornelius'u aratmıyor!







Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da geçtiğimiz sezonun dikkat çeken isimlerinden biri olan Andreas Cornelius'un ayrılmasının ardından bu sezonda forvet hattının nasıl bir performans sergileyeceği büyük bir merak konusu haline gelmişti.Cornelius'un ardından forvet hattına Umut Bozok ve Maxi Gomez'i transfer eden bordo mavililerde, yeni yıldızlar performanslarıyla şimdiden yüzleri güldürmeyi başardı.Kayserispor açına ilk 11 de başlayan Maxi Gomez, performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Umut Bozok'un attığı galibiyet golünün hazırlayıcısı olan Uruguaylı forvet, Avrupa Ligi'ndeki Ferencvaros maçında da Umut'a asist yapmıştı. Avrupa arenasında 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Gomez, Süper Lig'de suskunluğuna devam ediyor. Umut Bozok maçtan sonra "Umarım bir sonraki maçta ben Gomez'e asist yaparım" ifadelerini kullanarak dikkat çekmişti.