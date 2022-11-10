SPOR
10 Kasım 2022 - 22:12

Trabzonspor'da Vitor Hugo ile yollar ayrılabilir

Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın vazgeçilmez isimlerinden biri olan Vitor Hugo'nun transferinde sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

SPOR
10 Kasım 2022 - 22:12
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Trabzonspor'da Vitor Hugo ile yollar ayrılabilir


Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da Ocak ayında başlaması planlanan ara transfer dönemi öncesinde sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

Kadroya katıldığı günden bu yana sergilediği performansa büyük bir beğeni toplayan Brezilyalı yıldız Vitor Hugo aynı zamanda Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın da vazgeçilmez isimlerinden birisi olmayı başarmıştı.



trabzonspor vitor hugo

Brezilya'dan yıldız isme teklif geliyor!

Bordo mavili ekiple olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam eden Brezilyalı stoper için ülkesinden teklif olduğu ortaya çıktı.

Brezilya Ligi ekiplerinden Flamengo'nun Trabzonspor'un stoperi Vitor Hugo'yu bir süredir takip ettiği öğrenilirken, Ocak ayında başlayacak olan ara transfer döneminde teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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