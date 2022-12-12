Trabzonspor'da yaprak dökümü başlıyor! Kadroda büyük değişimler yaşanacak







Hedefte 4 isim var!







Bu isimlerin yanı sıra Yusuf Erdoğan' da vasatı aşamadı.

Antalya kampında oynanan üç hazırlık karşılaşmasında; Hull City ile 1-1 berabere kalan, Crystal Palace ile 2-2 berabere kalan son olarak Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı neşteri vurmaya hazırlanıyor.Kasımpaşa ile oynanan hazırlık maçı sonrası sert açıklamalarda bulunan Abdullah Avcı şu şekilde konuşmuştu: 3-4 aydır performansı artmayan futbolcular var. Artık beklemeyeceğim. Gerekirse altyapıdan alıp oynatacağım!”Abdullah Avcı'nın özellikle geçtiğimiz sezon şampiyonluğun mimarlarından Stefano Denswill, yeni transfer Yusuf Yazıcı ve Djaniny'nin performansından memnun olmadığı iddia edildi.Şampiyonluğun ardından Denswil’in mutlaka takımda kalmasını söyleyen, Djaniny’nin yeni kontratında kilit rol oynayan ve Yusuf Yazıcı’nın transferini de çok isteyen Avcı'nın bu üç isimden katkı alamadığından dolayı rahatsız olduğu öğrenildi.Ara transfere kadarki 5 maçlık lig periyodu, bu dört oyuncunun son şansı olacak. Eğer performansları artmazsa, ocak ayında Trabzonspor’da yaprak dökümü yaşanacak.