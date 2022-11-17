SPOR
17 Kasım 2022 - 23:31

Trabzonspor'dan resmi açıklama geldi. Abdülkadir Ömür ve Hüseyin Türkmen'in sözleşmesi uzatıldı

Trabzonspor ara transfer dönemi öncesinde iç transferde harekete geçti. Altyapısından yetişen iki genç futbolcuyla sözleşme yenileyen bordo mavililer atılan imzaları resmen açıkladı.

SPOR
17 Kasım 2022 - 23:31
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Trabzonspor'dan resmi açıklama geldi. Abdülkadir Ömür ve Hüseyin Türkmen'in sözleşmesi uzatıldı


Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da transfer konusunda beklenmedik bir şekilde hareketlilik yaşandı. Ara transfer dönemi öncesinde Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda harekete geçen Başkan Ahmet Ağaoğlu ve ekibi iç transferde imzaları atmaya başladı.

Fırtına atılan imzaları resmen duyurdu

Trabzonspor Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla birlikte altyapıdan yetişen ve özellikle de geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonlukta büyük bir pay sahibi olan Abdülkadir Ömür ve Hüseyin Türkmen'in sözleşmelerinin uzatıldığı açıklandı.



hüseyin türkmen trabzonspor

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada Abdülkadir Ömür ve Hüseyin Türkmen'in sözleşmelerinin 2027 yılına kadar uzatıldığı bilgisi verildi.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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