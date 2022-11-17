Trabzonspor'dan resmi açıklama geldi. Abdülkadir Ömür ve Hüseyin Türkmen'in sözleşmesi uzatıldı







Fırtına atılan imzaları resmen duyurdu







Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da transfer konusunda beklenmedik bir şekilde hareketlilik yaşandı. Ara transfer dönemi öncesinde Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda harekete geçen Başkan Ahmet Ağaoğlu ve ekibi iç transferde imzaları atmaya başladı.Trabzonspor Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla birlikte altyapıdan yetişen ve özellikle de geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonlukta büyük bir pay sahibi olan Abdülkadir Ömür ve Hüseyin Türkmen'in sözleşmelerinin uzatıldığı açıklandı.Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada Abdülkadir Ömür ve Hüseyin Türkmen'in sözleşmelerinin 2027 yılına kadar uzatıldığı bilgisi verildi.