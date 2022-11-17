SPOR
17 Kasım 2022 - 11:41

Trabzonspor'dan sürpriz transfer hamlesi! Galatasaraylı yıldız Yunus Akgün için harekete geçtiler

Trabzonspor'da ara transfer dönemi öncesinde flaş gelişmeler yaşanıyor. Bordo mavili ekip Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün'ü transfer etmek için çalışmalara başladı.

SPOR
17 Kasım 2022 - 11:41
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Trabzonspor'dan sürpriz transfer hamlesi! Galatasaraylı yıldız Yunus Akgün için harekete geçtiler

Spor Toto Süper Lig'de Ocak ayında başlayacak olan ara transfer döneminin oldukça hareketli geçmesi bekleniyor. Ligin son şampiyonu Trabzonspor'un da yapacağı hamleler merakla beklenirken, bordo mavililer çok sürpriz bir ismi gündemine aldı.



Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı ve Başkan Ahmet Ağaoğlu arasında gerçekleştirilen transfer görüşmelerinden beklenmedik bir ismin gündeme alınması yönünde karar çıktı.

Yunus Akgün trabzonspor transfer

Abdullah Hoca Galatasaray'ın genç yıldızı istedi



Galatasaray'da bu sezon beklentilerin altında kalan ve Teknik Direktör Okan Buruk'un kadrosunda kendisine istediği kadar yer bulamayan genç yıldız Yunus Akgün'ü gündemine alan Trabzonspor transfer için harekete geçti.

Bordo mavili ekipte Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın ısrarla istediği transfer için Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetimi harekete geçerken, Galatasaraylı yöneticiler ile de ilk temasların kurulduğu öğrenildi.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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