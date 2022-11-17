Trabzonspor'dan sürpriz transfer hamlesi! Galatasaraylı yıldız Yunus Akgün için harekete geçtiler

Spor Toto Süper Lig'de Ocak ayında başlayacak olan ara transfer döneminin oldukça hareketli geçmesi bekleniyor. Ligin son şampiyonu Trabzonspor'un da yapacağı hamleler merakla beklenirken, bordo mavililer çok sürpriz bir ismi gündemine aldı.









Abdullah Hoca Galatasaray'ın genç yıldızı istedi







Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı ve Başkan Ahmet Ağaoğlu arasında gerçekleştirilen transfer görüşmelerinden beklenmedik bir ismin gündeme alınması yönünde karar çıktı.Galatasaray'da bu sezon beklentilerin altında kalan ve Teknik Direktör Okan Buruk'un kadrosunda kendisine istediği kadar yer bulamayan genç yıldız Yunus Akgün'ü gündemine alan Trabzonspor transfer için harekete geçti. Bordo mavili ekipte Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın ısrarla istediği transfer için Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetimi harekete geçerken, Galatasaraylı yöneticiler ile de ilk temasların kurulduğu öğrenildi.