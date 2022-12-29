SPOR
29 Aralık 2022 - 01:03

Trabzonspor, Fatih Karagümrük'e 4-1 kaybetti. Sezonun en ağır yenilgilerinden birini aldı

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşılaşan Trabzonspor, sahadan 4-1’lik mağlubiyetle ayrıldı. Karadeniz ekibi hem maçı hem de önemli oyuncularından Visca’yı kaybetti.

SPOR
29 Aralık 2022 - 01:03
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Trabzonspor, Fatih Karagümrük’e 4-1 kaybetti. Sezonun en ağır yenilgilerinden birini aldı


Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ve Trabzonspor kozlarını paylaştı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’da oynanan karşılaşmada hakem Ümit Öztürk düdük çaldı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1 kazandı.

Fatih Karagümrük, maçın henüz başında öne geçti. Fabio Borini’nin pasında topla buluşan Magomed Ozdoev, topu ceza sahası içine ortaladı. Gelen topa kafasını uzatan Mbaye Diagne, topa dokunamayınca kaleci Uğurcan Çakır’ı yanılttı ve top Uğurcan’ın kolunun altından ağlarla buluştu. Trabzonspor maçın 20. dakikasında Marc Bartra’nın golüyle eşitliği yakaladı. İçeri ortalanan topu Maxi Gomez indirdi ve Bartra göğsüyle topu filelere yolladı. Ev sahibi takım, ilk yarı bitmeden skoru 2-1’e getirdi. 34. dakikada Ebrima Colley’nin ortasında arka direkte topla buluşan Fabio Borini, takımını tekrar öne geçirdi. 45+3. dakikada topla buluştuğu sırada ayağı kayan Marc Bartra topu kaptırdı. Topu kapan Fabio Borini’ye ceza sahasına girerken düşürünce direkt olarak kırmızı kart gördü. İlk yarı 2-1 sona erdi. Maçın 56. dakikasında ceza sahasına girmekte olan Maxi Gomez’i düşüren Ebrima Colley, ikinci sarı kartının ardından kırmızı kart gördü. 67. dakikada Karagümrük, hızlı çıktı. Fabio Borini’nin ortasında düzgün bir vuruş yapan Matteo Ricci, farkı 2’ye yükseltti. Andrea Pirlo’nun öğrencileri, 87. dakikada Jean Kouassi’nin ayağından bulduğu golle skoru 4-1 yaptı ve mücadele bu skorla sona erdi.



Ev sahibi ekip puanını 16'ya yükseltirken konuk takım 26 puanda kaldı.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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