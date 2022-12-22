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22 Aralık 2022 - 15:10

Trabzonspor Fenerbahçeli Miha Zajc'ı transfer etmek istiyor

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona erecek olan Slovak yıldız Miha Zajc için Beşiktaş'ın ardından Trabzonspor da talip oldu. Bordo mavili ekip transferde çok istekli.

SPOR
22 Aralık 2022 - 15:10
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Trabzonspor Fenerbahçeli Miha Zajc'ı transfer etmek istiyor


Abdullah Avcı'nın verdiği rapor doğrultusunda 3-4 oyuncu ile yollarını ayıracak olan Bordo-Mavililer'de, ara transfer döneminin gidişatını gidecek oyuncular belirleyecek.

Hem ligde hem de hazırlık kampında oyuncuların performansından rahatsız olan Abdullah Avcı, Denswill, Djaniny ve Yusuf Yazıcı'nın üstünü resmen çizdi.



Trabzonspor Yönetimine, bu oyuncuların gönderilmesi talimatını veren tecrübeli çalıştırıcı Bardhi ve Larsen için ise teklif gelmesi halinde değerlendirilmesini iletti. 

Orta sahaya aday çok ama... 

Orta saha bölgesini de güçlendirmek isteyen Trabzonspor, FCSB'den Adrian Şut ve Rostov'dan Daniil Utkin gibi genç oyuncuları listesine aldı.

zajc için trabzonspor iddiası

Bu oyuncular için de kısa zamanda resmi teklif götürülmesi beklenirken bu transferler için tek engel yabancı kuralı olarak gözüküyor. 

Miha Zajc bombası! 

Orta saha için bir diğer gündeme gelen isim ise Fenerbahçe forması giyen Miha Zajc oldu. Fenerbahçe ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncunun hala yeni sözleşmeye imza atmamış olması iştah kabarttı.  Hem ezeli rakibinden oyuncuyu alma fırsatı yakalayan Bordo-Mavililer bir yandan da bunu bedelsiz olarak gerçekleştirecek.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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