Trabzonspor Fenerbahçeli Miha Zajc'ı transfer etmek istiyor

Abdullah Avcı'nın verdiği rapor doğrultusunda 3-4 oyuncu ile yollarını ayıracak olan Bordo-Mavililer'de, ara transfer döneminin gidişatını gidecek oyuncular belirleyecek. Hem ligde hem de hazırlık kampında oyuncuların performansından rahatsız olan Abdullah Avcı, Denswill, Djaniny ve Yusuf Yazıcı'nın üstünü resmen çizdi.
Trabzonspor Yönetimine, bu oyuncuların gönderilmesi talimatını veren tecrübeli çalıştırıcı Bardhi ve Larsen için ise teklif gelmesi halinde değerlendirilmesini iletti.
Orta sahaya aday çok ama...Orta saha bölgesini de güçlendirmek isteyen Trabzonspor, FCSB'den Adrian Şut ve Rostov'dan Daniil Utkin gibi genç oyuncuları listesine aldı.
Bu oyuncular için de kısa zamanda resmi teklif götürülmesi beklenirken bu transferler için tek engel yabancı kuralı olarak gözüküyor.