Trabzonspor gözünü kararttı! Adama Traore'yi transfer etmek istiyor













Trabzonspor, Mendes'ten randevu istedi!

Devre arasında gelme ihtimali de var!

Barcelona altyapısında yetişen futbolcu, 10 Milyon Euro'ya Aston Villa'ya transfer oldu. Burada fazla kalıcı olmayan İspanyol kanat bir sezon sonra Middlesbrough'un yolunu tuttu. Burada çıkış yakalayan futbolcu tam 20 Milyon Euro karşılığında Wolwerhampton'a transfer oldu.Wolwerhampton'daki harika performansı onu tekrar Barcelona'ya döndürdü. Bir sezon Barcelona'da kiralık forma giyen Adama Traore sezon başında Premier Lig'e geri döndü. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan oyuncu Avrupa kulüplerinin transfer listesinde kendine yer buldu.İspanyol oyuncu için ise flaş bir iddia ortaya atıldı. Galatasaray'ın da gündeminde olduğu bilinen genç kanat oyuncusu için Trabzonspor'un devreye girdiği ve menajeri Jorge Mendes'ten randevu talep ettiği iddia edildi.Oyuncunun menajeri ile yakın zamanda görüşme planlayan Trabzonspor kurmayları, oyuncunun şartlarını da soracağı öğrenildi.