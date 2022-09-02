Trabzonspor, İstanbul'dan 3 puanla dönüyor!

ÜMRANİYESPOR 0 - 1 TRABZONSPOR

Maçtan Dakikalar













11. dakikada Bardhi'nin pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Trezeguet'nin dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Serkan'dan oyun alanına döndü.32. dakikada Adbdulkadir'in pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazında topa sahip olan Bakasetas'ın şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.47. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası dışından direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta kaleci Serkan meşin yuvarlağı kornere çeldi.56. dakikada Bartra'nın ceza yayı üzerinden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Serkan oyun alanına çeldi.58. dakikada Kartal'ın pasında ceza yayı üzerinde topa buluşan Umut Nayir'in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.: Recep Tayyip Erdoğan: Arda Kardeşler, Aleks Taşçıoğlu, Kamil Çetin: Serkan Kırıntılı (Orkun Özdemir dk. 63), Serkan Göksu, Dos Santos, Glumac, Lenjani, Sackey (Mrsic dk. 74), Kartal Yılmaz, Onur Ayık, Gheorghe (Del Valle dk. 78), Oğuz Gürbulak (Avounou dk. 63), Umut Nayir (Bettaib dk. 63): Mert Yılmaz, Mustafa Eser, Onur Atasayar, Metehan Mimaroğlu, Geraldo: Recep Uçar: Muhammet Taha Tepe, Dorukhan Toköz (Larsen dk. 46), Bartra, Denswil, Eren Elmalı (Yusuf Erdoğan dk. 87 ?), Gbamin, Bakasetas, Abdulkadir Ömür (Kouassi dk. 84 ?), Trezeguet, Bardhi (Hamsik dk. 76), Djaniny (Umut Bozok dk. 46): Kağan Moradaoğlu, Vitor, Siopis, Doğucan Haspolat, Gomez: Abdullah Avcı: Trezeguet (dk. 60) (Trabzonspor): Gbamin, Bartra, Eren Elmalı (Trabzonspor)