Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, yeni sezonda yaptığı transfer hamleleriyle birlikte dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. İtalya Serie A ekiplerinden Udinese'den bonservis ücreti ödenmeden transfer edilen Jens Stryger Larsen ile Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın kararı üzerine yolların ayrılması bekleniyor. Geçen sezon kazanılan şampiyonlukta büyük bir pay sahibi olan isimlerden biri olan Bruno Peres'in yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle lisansı askıya alınırken, kendisinin yerine Jens Stryger Larsen transfer edilmişti.
SPOR
09 Aralık 2022 - 12:27
Trabzonspor Jens Stryger Larsen ile yollarını ayırmayı hedefliyor! Larsen'in yerine Bruno Peres'e lisans çıkarılacak
Trabzonspor'da Ocak ayındaki ara transfer dönemi öncesinde flaş gelişme. Sezon başında İtalyan ekibi Udinese'den transfer edilen Jens Stryger Larsen ile yolların ayrılması beklenirken, Danimarkalı futbolcunun yerine Bruno Peres'e lisans çıkarılacağı konuşuluyor.
SPOR
09 Aralık 2022 - 12:27
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