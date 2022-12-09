Trabzonspor Jens Stryger Larsen ile yollarını ayırmayı hedefliyor! Larsen'in yerine Bruno Peres'e lisans çıkarılacak













Larsen gidecek Peres geri gelecek!

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, yeni sezonda yaptığı transfer hamleleriyle birlikte dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. İtalya Serie A ekiplerinden Udinese'den bonservis ücreti ödenmeden transfer edilen Jens Stryger Larsen ile Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın kararı üzerine yolların ayrılması bekleniyor. Geçen sezon kazanılan şampiyonlukta büyük bir pay sahibi olan isimlerden biri olan Bruno Peres'in yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle lisansı askıya alınırken, kendisinin yerine Jens Stryger Larsen transfer edilmişti.Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın Başkan Ahmet Ağaoğlu ile liglere Dünya Kupası nedeniyle verilen arada bir araya gelerek kadro planlamasıyla ilgili olarak görüştüğü öğrenilirken, bordo mavili ekipte Ocak ayında açılacak olan ara transfer dönemi öncesinde hamleler netleşmeye başladı. Sezon başında transfer edilen Larsen'den istediği katkıyı bir türlü alamayan Trabzonspor'da Abdullah Avcı yolların ayrılması yönünde rapor verdiği Danimarkalı futbolcunun yerine sakatlığını atlatan öğrencisi Bruno Peres'in lisansının çıkarılmasını teklif ettiği ortaya çıktı. Trabzonspor'da Ocak ayındaki ara transfer dönemi öncesinde Danimarkalı futbolcu ve menajeriyle birlikte bir görüşme gerçekleştirilirken, yıldız isimden takım bulması istendi. Ara transfer dönemine kadar Larsen'in getireceği teklifleri beklemeye koyulan bordo mavililerin yolları ayırmasına kesin gözüyle bakılıyor.