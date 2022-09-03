Bordo-mavililer Spor Toto Süper Lig'in 5'nci haftasının açılış maçında deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaştı. Trezeguet'in attığı golle sahadan 1-0 galip ayrılan Trabzonspor, maçın ardından gece 03.40 sıralarında Türk Hava Yollarına (THY) ait özel uçak ile Trabzon'a geldi. Trabzonspor, İspanya'nın Valencia takımından transfer ettiği Maxi Gomez'i 1 Eylül'de İstanbul'a getirmişti. Bordo-mavililerin, Ümraniyespor ile oynanan maçın kadrosuna dahil ettiği Uruguaylı oyuncu maçın ardından takımla birlikte Trabzon' geldi. Takımdan ayrı kendisini bekleyen özel araca binen golcü oyuncu konaklayacağı otele geçti.
SPOR
03 Eylül 2022 - 08:56
Trabzonspor kafilesi yeni transferi Maxi Gomez ile geldi
Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor, yeni transferi Maxi Gomez ile birlikte şehre geldi.
SPOR
03 Eylül 2022 - 08:56