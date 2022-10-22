SPOR
22 Ekim 2022 - 23:59

Trabzonspor kendi evinde Sivasspor'a puan vermedi: Bordo-mavili ekip maçı 1-0 kazandı!

Spor Toto Süper Lig'ininn 11. hafta maşlarında Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor'u kendi evinde ağırladı. Rakibini puansız gönderen bordo mavili ekip 8. dakikada Marek Hamsik'in golüyle 1-0 sahadan galip olarak ayrıldı.

SPOR
22 Ekim 2022 - 23:59
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Trabzonspor kendi evinde Sivasspor'a puan vermedi: Bordo-mavili ekip maçı 1-0 kazandı!


Süper Lig'in 11. hafta maçları oynanıyor. Ev sahibi takım Trabzonspor, güçlü rakiplerinden Demir Grup Sivasspor'u ağırladı.

Sahadan mutlak galibiyetle ayrılamak isteyen Trabzonspor maça hızlı başladı ve karşılaşmanın 8’inci dakikasında sağ kanatta ceza sahasının içinde olan Trezeguet’in geriye verdiği asistinde ceza sahasının dışında olan Bakasetas’ın vuruşu topu savunmaya çarparak sektirdi.



Trabzonspor Sivasspor maç sonucu

GALİBİYET GOLÜ MAREK HAMSİK'TEN GELDİ!

Ceza sahası yayı üzerindeyken bir anda top ile kavuşan Marek Hamsik, yakın mesafeden yaptığı şutla topu ağlarla buluştu. Hamsik'in başarılı vuruşu bordo-mavili ekibi maçta 1-0 öne geçirdi.

Trabzonspor Sivasspor maç sonucu

Karşılaşmanın bitimine kadar her ne kadar pozisyon olsa da başka gol olmadı ve Trabzonspor, Sivasspor'u tek golle sahadan mağlup olarak gönderdi.

Trabzonspor 29 maçlık yenilmezlik serisini 30'a çıkardı. Bordo-Mavililer puanlarını 21'e yükselterek birden fazla maçla şampiyonada 2. sıraya yükseldiler.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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