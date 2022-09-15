Trabzonspor Kızılyıldız'ı devirdi

TRABZONSPOR 1 - 0 KIZILYILDIZ
MAÇTAN DAKİKALAR
16. dakikada Trabzonspor sağ taraftan korner atışı kullandı. Savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza sahası dışında buluşan Trezeguet'in gelişine vuruşunu kaleci Borjan kornere çeldi.17. dakikada Trezeguet'in sol taraftan arka direğe gönderdiği topu iyi izini süren Hamsik, meşin yuvarlağı kafayla ağlara yolladı. 1-0
33. dakikada gelişen Kızılyıldız atağında ceza sahası içi sol çaprazından Bukari'nin sert şutu kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kornere çeldi.57' Hamsik'in ceza sahası dışına gönderdiği topa Trezeguet gelişine vurdu. Top savunmaya çarpıp kornere gitti.-------------------------Stat: Akyazı
Hakemler: Sascha Stegemann, Christian Gittelmann, Mark BorschTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Denswill, Eren Elmalı, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Djaniny, Trezeguet, Gomez
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Kağan, Umut Bozok, Abdulkadir Ömür, Hugo, Naci Ünüvar, Bardhi, Yusuf Erdoğan, Doğucan, Lahtimi
Teknik Direktör: Abdullah AvcıKızılyıldız: Borjan, Erakovic, Dragovic, Milunovic, Rodic, Kangwa, Sanogo, Kanga, Smic, Pesiv, Bukari
Yedekler: Popovic, Vasiljevic, Ivanic, Pankov, Katai, Azarov, Mustapha, Nikolij, Ben Nabouhane, Coulibaly, Gobeljic, Mitrovic
Teknik Direktör: Milos MilojevicGol: Hamsik (dk. 17) (Trabzonspor)
Sarı kart: Kanga (Kızılyıldız)