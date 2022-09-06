Trabzonspor, Kouassi'yi Karagümrük'e kiraladı













Fatih Karagümrük, Trabzonspor'da top koşturan Fildişi Sahili oyuncu Jean Evrard Kouassi'yi kiralık olarak renklerine bağladı. Kırmızı-siyahlılardan yapılan açıklamada, "Karagümrük'e hoş geldin Jean Evrard Kouassi. Trabzonspor'dan 27 yaşındaki kanat oyuncusu Jean Evrard Kouassi'yi kiralık olarak kadromuza kattık. Başarılı kanat oyuncusu 9 kez Fildişi Sahili A Milli Takımı'na çağrıldı. Jean Evrard Kouassi kariyerinde Türkiye Süper Ligi, Türkiye Süper Kupası ve Hırvatistan Kupası olmak suretiyle 3 kupa kazandı" ifadelerine yer verildi.