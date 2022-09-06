SPOR
06 Eylül 2022 - 21:46

Trabzonspor, Kouassi'yi Karagümrük'e kiraladı

Trabzonspor, geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Jean Evrard Kouassi'nin Fatih Karagümrük'e kiralandığını duyurdu.

SPOR
06 Eylül 2022 - 21:46
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Trabzonspor, Kouassi'yi Karagümrük'e kiraladı


Fatih Karagümrük, Trabzonspor'da top koşturan Fildişi Sahili oyuncu Jean Evrard Kouassi'yi kiralık olarak renklerine bağladı. Kırmızı-siyahlılardan yapılan açıklamada, "Karagümrük'e hoş geldin Jean Evrard Kouassi. Trabzonspor'dan 27 yaşındaki kanat oyuncusu Jean Evrard Kouassi'yi kiralık olarak kadromuza kattık. Başarılı kanat oyuncusu 9 kez Fildişi Sahili A Milli Takımı'na çağrıldı. Jean Evrard Kouassi kariyerinde Türkiye Süper Ligi, Türkiye Süper Kupası ve Hırvatistan Kupası olmak suretiyle 3 kupa kazandı" ifadelerine yer verildi.



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