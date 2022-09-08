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08 Eylül 2022 - 23:38

Trabzonspor Macaristan'da 3 golle yıkıldı

UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında Trabzonspor deplasmanda Ferencvaros ile karşılaştı. Müsabaka ev sahibi ekibin 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.

SPOR
08 Eylül 2022 - 23:38
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Trabzonspor Macaristan'da 3 golle yıkıldı


MAÇTAN DAKİKALAR 

1' İlk düdük geldi ve maç başladı.



 5' GOL! Nguen, Ferencvaros'u 1- öne geçirdi. Araya gönderilen topta savunma arkasına sarkan Nguen ceza sahasında topla buluştu ve karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi.Gol - Tokmac Chol Nguen

16' Pozisyonu VAR'da inceleyen hakem Civic'e doğrudan kırmızı kart gösterdi.Kırmızı Kart - Eldar Civic

30' GOL! Traore farkı 2'ye çıkaran golü attı. Sol çaprazdan araya gönderilen topta, arka direkte topla buluşan Traore karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi.Gol - Adama Traoré

39' GOOOOOL! Trabzonspor, Maxi Gomez'in golüyle farkı 1'e indirdi.Gol - Maxi Gómez

44' GOL! Nguen farkı yeniden 2'ye çıkardı. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Nguen, topu ağlara gönderdi.Gol - Tokmac Chol Nguen

51. dakikada Wingo'nun ceza sahası dışından sert şutu üst direğe çarparak auta çıktı.

58. dakikada Eren Elmalı'nın yerden ceza sahası dışına gönderdiği topa Bakasetas'ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Dibuzs'da kaldı.

66. dakikada Besic'in pasıyla ceza sahası içinde topu göğsüyle yumuşatarak önüne alan Traore'nin vuruşunu kaleci Taha Tepe kornere çıkardı.

69. dakikada Yusuf Yazıcı'nın yerden sert şutunda yerden seken topu kaleci Dibusz, kornere çıkardı.

71. dakikada ceza sahası içinde Gomez'in pasında meşin yuvarlağı bekletmeden vuran Umut Bozok'un şutunda top kaleci Dibusz'un solundan ağlarla buluştu. 3-2

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Stat: Groupama Arena
Hakemler: Fabio Maresca, Giovanni Baccini, Davide Imperiale

Ferencvaros: Dibusz, Wingo, Samy Mmaee, Knoester, Civic, Besic (Kovacevic dk. 90 ?), Vecsei (Laidouni dk. 76) Zachariassen, Traore, Tokmac Nguen (Gojak dk. 76), Frank Boli (Botka dk. 20)
Yedekler: Adam Bogdan, Mergl, Mercier, Anderson Esiti, Paszka, Marguinhos, Lisztes, Ryan Mmaee
Teknik Direktör: Stanislav Cherchesov

Trabzonspor: Taha Tepe, Larsen, Bartra, Hugo (Eren Elmalı dk. 46), Denswil (Djaniny dk. 73), Gbamin (Hamsik dk. 46), Bakasetas, Abdulkadir Ömür (Umut Bozok dk. 60), Bardhi (Yusuf Yazıcı dk. 46), Trezeguet, Gomez
Yedekler: Uğurcan Çakır, Kağan, Siopis, Naci, Yusuf Erdoğan, Doğucan, Lahtimi
Teknik Direktör: Abdullah Avcı

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