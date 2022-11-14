SPOR
14 Kasım 2022 - 11:50

Trabzonspor Makedon futbolcu ile anlaşmaya çok yakın. Erdal Rakip'in Ocak ayında imza atması bekleniyor

Trabzonspor yönetimi Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın isteği üzerine harekete geçti. Makedon orta saha oyuncusu Erdal Rakip için yönetim görüşmelere başladı.

SPOR
14 Kasım 2022 - 11:50
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Trabzonspor Makedon futbolcu ile anlaşmaya çok yakın. Erdal Rakip'in Ocak ayında imza atması bekleniyor


Spor Toto Süper Lig'de ara transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kalmışken bordo mavili ekip transfer için harekete geçti.

Teknik Direktör Abdullah Avcı transfer konusundaki isteklerini yönetimle gerçekleştirdiği görüşmede iletirken, Milli futbolcusu Dorukhan Toköz'ün sakatlığı nedeniyle sezonu kapatmasının ardından orta saha transferi istedi.

Makedon oyuncu adım adım Trabzon'a gidiyor



Teknik ekibiyle birlikte bir süredir orta saha için oyuncu arayışında olan Abdullah Avcı, Makedon oyuncu Erdal Rakip'i listesinin en başına ekledi.

Erdal Rakip Trabzonspor'a transfer oluyor

Bordo mavili yönetim Abdullah Avcı'nın isteği üzerine Erdal Rakip'in menajeriyle görüşmelere başlarken, bonservisini elinde bulunduran futbolcu için maaş pazarlıklarına başladı.

Trabzonspor'un Ocak ayında başlayacak olan ara transfer döneminde Erdal Rakip'e imza attırmasına kesin gözüyle bakılıyor.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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