Trabzonspor Makedon futbolcu ile anlaşmaya çok yakın. Erdal Rakip'in Ocak ayında imza atması bekleniyor







Makedon oyuncu adım adım Trabzon'a gidiyor







Spor Toto Süper Lig'de ara transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kalmışken bordo mavili ekip transfer için harekete geçti.Teknik Direktör Abdullah Avcı transfer konusundaki isteklerini yönetimle gerçekleştirdiği görüşmede iletirken, Milli futbolcusu Dorukhan Toköz'ün sakatlığı nedeniyle sezonu kapatmasının ardından orta saha transferi istedi.Teknik ekibiyle birlikte bir süredir orta saha için oyuncu arayışında olan Abdullah Avcı, Makedon oyuncu Erdal Rakip'i listesinin en başına ekledi.Bordo mavili yönetim Abdullah Avcı'nın isteği üzerine Erdal Rakip'in menajeriyle görüşmelere başlarken, bonservisini elinde bulunduran futbolcu için maaş pazarlıklarına başladı. Trabzonspor'un Ocak ayında başlayacak olan ara transfer döneminde Erdal Rakip'e imza attırmasına kesin gözüyle bakılıyor.