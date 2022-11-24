SPOR
24 Kasım 2022 - 21:54

Trabzonspor Rumen yıldızı çok istiyor! Adrian Sut transferinde imza aşamasına geldiler

Trabzonspor yönetimi transfer konusunda harekete geçerken Rumen orta saha oyuncusu Adrian Sut için yapılan görüşmelerde imza aşamasına gelindi.

SPOR
24 Kasım 2022 - 21:54
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Trabzonspor Rumen yıldızı çok istiyor! Adrian Sut transferinde imza aşamasına geldiler


Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da ara transfer döneminin oldukça hareketli geçmesi bekleniyor.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın ekibiyle birlikte bir süredir takip ettiği genç Rumen oyuncu için görüşmelerde büyük bir aşama kaydedildiği öğrenildi.

Rumen yıldızı Abdullah Hoca çok istiyor



Başkan Ahmet Ağaoğlu'ndan Rumen futbolcu Adrian Sut'un transfer edilmesini ısrarla isteyen Abdullah Avcı'nın oyuncunun ciddi bir potansiyele sahip olduğunu düşündüğü iddia edildi.

abdullah avcı ahmet ağaoğlu

Rumen ekibi FCSB forması giyen 23 yaşındaki Adiran Sut transferi için görüşmelerini sürdüren bordo mavili ekibin bu sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan futbolcuya imza attırmaya çok yakın olduğu da gelen bilgiler arasında yer alıyor.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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