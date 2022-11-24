Trabzonspor Rumen yıldızı çok istiyor! Adrian Sut transferinde imza aşamasına geldiler







Rumen yıldızı Abdullah Hoca çok istiyor







Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da ara transfer döneminin oldukça hareketli geçmesi bekleniyor.Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın ekibiyle birlikte bir süredir takip ettiği genç Rumen oyuncu için görüşmelerde büyük bir aşama kaydedildiği öğrenildi.Başkan Ahmet Ağaoğlu'ndan Rumen futbolcu Adrian Sut'un transfer edilmesini ısrarla isteyen Abdullah Avcı'nın oyuncunun ciddi bir potansiyele sahip olduğunu düşündüğü iddia edildi.Rumen ekibi FCSB forması giyen 23 yaşındaki Adiran Sut transferi için görüşmelerini sürdüren bordo mavili ekibin bu sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan futbolcuya imza attırmaya çok yakın olduğu da gelen bilgiler arasında yer alıyor.