Trabzonspor Şampiyonluk kutlamalı sebebiyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

Trabzonspor taraftarı 38 yıl sonra gelen şampiyonluğun sevincini yaşamaya devam ederken yurt genelinde taraftarlar kutlamalara devam ediyor. Dün Zonguldak'ta yapılan kutlamaların ardından bugün de İstanbul'da yaşayan Trabzonspor taraftarları bir araya gelerek kutlamalara katılacak. İstanbul Valiliği ise İstanbul halkının mağdur olmaması adına , Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları nedeniyle kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları açıkladı.
İŞTE KAPATILACAK YOLLAR
Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, Yenikapı Miting Alanı'nda bugün gerçekleştirilecek Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları kapsamında saat 11.00 itibarıyla program bitimine kadar Namık Kemal Caddesi ve bu caddeye çıkan cadde ve sokaklar, Namık Kemal Caddesi'ne bağlantıya uygun noktalardan geçici olarak trafiğe kapatılacak.
Bu yollara alternatif Güzergah olarak Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Balat Sahil ve Atatürk Bulvarı kullanılabilecek.
İŞTE KAPATILACAK YOLLAR
Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, Yenikapı Miting Alanı'nda bugün gerçekleştirilecek Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları kapsamında saat 11.00 itibarıyla program bitimine kadar Namık Kemal Caddesi ve bu caddeye çıkan cadde ve sokaklar, Namık Kemal Caddesi'ne bağlantıya uygun noktalardan geçici olarak trafiğe kapatılacak.
Bu yollara alternatif Güzergah olarak Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Balat Sahil ve Atatürk Bulvarı kullanılabilecek.