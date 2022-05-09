SPOR
09 Mayıs 2022 - 09:11

Trabzonspor taraftarları Yenikapı'da

Trabzonspor’un Yenikapı’da binlerce taraftarın katılımıyla gerçekleştirdiği şampiyonluk kutlamasının dron görüntüleri görsel şölen oluşturdu.

SPOR
09 Mayıs 2022 - 09:11
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Trabzonspor taraftarları Yenikapı'da
Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonu şampiyonluk ipini Antalyaspor maçı sonrasında göğüsleyerek 3 hafta önce şampiyonluğunu ilan eden  Trabzonspor, Trabzon’daki kutlamalar sonrasında bir hafta sonra  İstanbul Yenikapı'da şampiyonluk kutlaması yaptı. 38 yıl sonra elde edilen şampiyonluk kutlamalarına 176 bin taraftar katıldığı sayının gecenin ilerleyen zamanlarında katlandığı ve sayının 400 bine kadar ulaştığı belirtildi. Taraftarlar meşaleler ve telefon ışıklarıyla alanda adeta görsel şölen oluşturdu. Taraftarların gönüllerince eğlendiği ve havai fişek gösterilerinin yapıldığı anlar ise dron ile havadan görüntülendi. Kutlamaların dron görüntüleri ise görenleri kendine hayran bıraktı.

Trabzon’da yapılan kutlamalar dünya basınında da ses getirmişti. Yenikapı kutlamaları ise büyük bir coşkuyla kutlandı. Kutlamalara farklı takım taraftarlarının da katılımı oldu.
 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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