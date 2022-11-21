SPOR
21 Kasım 2022 - 13:37

Trabzonspor'un Onur Bulut aşkı yeniden alevlendi! Yönetim Onur'un transferi için Kayserispor ile görüşmelere başladı

Ara transfer dönemi öncesinde harekete geçen Trabzonspor yönetimi Kayserispor forması giyen Onur Bulut için pazarlıklara başladı. Bordo mavililer bu kez mutlu sona çok yakın...

SPOR
21 Kasım 2022 - 13:37
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Trabzonspor'un Onur Bulut aşkı yeniden alevlendi! Yönetim Onur'un transferi için Kayserispor ile görüşmelere başladı


Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı ve Başkan Ahmet Ağaoğlu arasında gerçekleştirilen son görüşmelerin ardından Ocak ayında başlayacak olan ara transfer döneminin hareketli geçmesi bekleniyor.

Sezon öncesinde de Kayserispor'dan Onur Bulut'u transfer etmek isteyen bordo mavili ekip mutlu sona ulaşamamıştı.



Ocak ayında başlaması planlanan ara transfer dönemi öncesinde Abdullah Avcı'nın isteği üzerine bir kez daha Onur Bulut transferine yöneleceği öğrenilen Trabzonspor yönetiminin Kayseri ekibiyle pazarlıklara başladığı öğrenildi.

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Onur Bulut transferi hakkında konuşmuştu

28 yaşındaki başarılı futbolcu Trabzonspor'a transfer süreciyle ilgili olarak geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamalarla da dikkatleri çekmişti. Onur Bulut yaptığı açıklamalarda;

' Evet sezon başında Trabzonspor beni transfer etmek istemişti. Transferimde nasıl bir pürüz çıktı ve neden gerçekleşmedi bilmiyorum. Benim için uygun olan kulübümün vereceği karar, yöneticilerimiz nasıl bir karar verirse ben de ona göre bir davranış sergilerim. ' ifadelerini kullanmıştı.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Onur Bulut için yeniden Kayserispor'un kapısını çalacak olan Trabzonspor'un bu kez teklifini yükselterek yaklaşık olarak 1 Milyon Euro bir bonservis ücretine transferi tamamlamak istediği öğrenildi.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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