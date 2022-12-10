Trabzonspor yönetimi transfer için harekete geçti! Adrian Sut ismi yeniden gündeme alındı

Sezona İstanbulspor ve Hatayspor galibiyetleriyle başlayan Trabzonspor, daha sonra deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'a 5-2'lik skorla boyun eğmişti. Daha sonra oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyet elde eden Trabzonspor topladığı 23 puanla 7.sırada yer alıyor. Bu sezon özellikle hücum bölgesinde silik görüntü veren Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, lige verilen arada oyuncularına özellikle şut çalıştırması yaptırıyor.
Anthony Nwakaeme'nin takımdan ayrılması ile birlikte hücum bölgesinde kan kaybeden Trabzonspor'da Nwakaeme'nin yanı sıra geçtiğimiz sezon takımın en golcü oyuncu Andreas Cornelius'un takımdan ayrılması ile birlikte hücum bölgesindeki verimlilik gittikçe azaldı. Bu sezon başında Andreas Cornelius'u 6 Milyon Euro karşılığında Danimarka Ligi ekibi Kopenhag'a gönderen Bordo-Mavililer, Danimarkalı golcünün yerini Valencia'dan aldığı Maxi Gomez ve Lorient'ten transfer ettiği Umut Bozok ile doldurmaya çalıştı. Ancak bu ikili bekleneni bir türlü veremedi. Trabzonspor formasıyla Umut Bozok 3 gol, 1 asistlik performans sergilemiş, Maxi Gomez ise 2 gol, 3 asist kaydederek beklentilerin uzağında kalmıştı.