Trabzonspor yönetimi transfer için harekete geçti! Adrian Sut ismi yeniden gündeme alındı













Adrian Sut Trabzonspor transfer

Sezona İstanbulspor ve Hatayspor galibiyetleriyle başlayan Trabzonspor, daha sonra deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'a 5-2'lik skorla boyun eğmişti. Daha sonra oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyet elde eden Trabzonspor topladığı 23 puanla 7.sırada yer alıyor. Bu sezon özellikle hücum bölgesinde silik görüntü veren Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, lige verilen arada oyuncularına özellikle şut çalıştırması yaptırıyor.Anthony Nwakaeme'nin takımdan ayrılması ile birlikte hücum bölgesinde kan kaybeden Trabzonspor'da Nwakaeme'nin yanı sıra geçtiğimiz sezon takımın en golcü oyuncu Andreas Cornelius'un takımdan ayrılması ile birlikte hücum bölgesindeki verimlilik gittikçe azaldı. Bu sezon başında Andreas Cornelius'u 6 Milyon Euro karşılığında Danimarka Ligi ekibi Kopenhag'a gönderen Bordo-Mavililer, Danimarkalı golcünün yerini Valencia'dan aldığı Maxi Gomez ve Lorient'ten transfer ettiği Umut Bozok ile doldurmaya çalıştı. Ancak bu ikili bekleneni bir türlü veremedi. Trabzonspor formasıyla Umut Bozok 3 gol, 1 asistlik performans sergilemiş, Maxi Gomez ise 2 gol, 3 asist kaydederek beklentilerin uzağında kalmıştı.Rumen yıldız gündeme alındı Bu yaşananlar üzerine harekete geçen Trabzonspor yönetimi, ara transfer döneminde forvet bölgesine takviye yapma kararı alırken transferde flaş gelişme yaşandı. Romanya'da FCSB forması giyen Adrian Sut için Trabzonspor Yönetimi'nin devreye girdiği belirtildi. Rumen temsilcisinin başkanı Gigi Becali ise Fırtına'nın yıldız oyuncuyu istediğini doğruladı. Bordo-Mavililer, 23 yaşındaki ön libero için ilk etapta 2 milyon Euro önerirken, bu teklif yeterli bulunmadı. 1.86 boyundaki genç orta saha önlibero mevkisi dışında görev verilmesi halinde merkez orta saha ve on numara mevkisinde görev yapabiliyor. Çift ayaklı olan orta sahanın şu anki güncel piyasa değeri ise 900 Bin Euro olarak gözüküyor. Trabzonspor yönetiminin önümüzdeki günlerde, Rumen futbolcu için FCSB kulübüne yeni teklif götürmesi bekleniyor.