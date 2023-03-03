Trabzonspor yönetiminde sürpriz karar: Ahmet Ağaoğlu istifasını sundu!













AHMET AĞAOĞLU'NDAN İSTİFA KARARI

Süper Lig'in güçlü takımlarından Trabzonspor'da futbol camiasını şaşırtan bir gelişme yaşandı. Takımın gidişatının kötü olması ve mali sorunlardan dolayı ayrılma kararı gerçekleştiriken yönetim kurulu toplantısında Genel Kurul gündeminin görüşülmesinin ardından geldi. Bir süredir kulübün başkanlık görevini sürdüren Ahmet Ağaoğlu, aptığı açıklamada, "Trabzonspor Kulüpler Birliği Başkanlığı görevimden ve bağlı şirketlerdeki görevlerimden istifa dedi.Asıl hedefi Zirat Türkiye Kupası olan son şampiyon Trabzonspor'un Süper Lig zirvesine 16 puan uzaklıkta yönetiminden sürpriz bir karar geldi. Bordo mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu başkanlığında toplanan yönetim kurulu 28 Şubat'ta yaptığı toplantıda, takımın düşük performansı ve mali sorunlar nedeniyle ekstra müsabakalara katılma konusunu ele aldı.2018 yılından bu yana Trabzonspor'un başkanlığını yürüten ve bordo mavililere tam 38 yıl aradan sonra şampiyonluk tattıran Ahmet Ağaoğlu, başkanlık görevinde ayrılmak istediğini söyledi. Ağaoğlu, aldığı karara ilişkin yaptığı konuşmasında yönetim kurulunun dün görüş ayrılığı nedeniyle olağanüstü genel kurul yapılmasına karar verdiğini ifade etti ve "Toplantının sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve toplantının rahat bir çalışma ortamında hazırlanması düşüncesi ile Trabzonspor kulüpler birliği başkanlığı ve bağlı ortaklığımız kamu sektöründeki görevlerimden bugün itibariyle istifa etmiş bulunmaktayım." dedi. Görevi süresince kendisine destek olanlara teşekkürlerini ileten Ahmet Ağaoğlu, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “Öncelikle ilk günlerimden bugüne kadar birlikte çalıştığım, görevde bulunduğum 5 yıl boyunca maddi ve manevi hayattan hiçbir fedakarlık yapmayan, her zaman desteklerini esirgemeyen tüm yönetim arkadaşlarıma ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Süper Lig 1, Türkiye Kupası 1 ve Süper Kupa 2. başkanımız, hocalarımız ve futbolcularımız, idari kadromuz, tüm kulüp çalışanlarımız, yerel ve ulusal basın gazeteleri, sayın valimiz, sayın belediye başkanımız ve tüm ilçe belediye başkanları, 8 `İnci şampiyonluğumuzda en büyük paya sahip olan Trabzonspor'un vefalı taraftarlarına destek verenlere ve benim için çok emek veren saygıdeğer büyüklerime derin şükran ve şükranlarımı sunuyorum. 5 yıl boyunca çok sevdiğim kulübe başkan olarak hizmet etmek hayatımda sahip olduğum en onurlu görev oldu. Benim ardımdan göreve gelecek olan arkadaşlarımın kulübümüzü bir üst basamağa taşıyacaklarına ve başarı ile yöneteceğine tüm kalbimle güveniyorum. En büyük temennimizdir. Birlik ve beraberlik içinde omuz omuza verdiğimiz mücadeleler sonrası hep kazandık. İnsanların gelip geçici olduğunu unutmamalıyız."